Kuba Wojewódzki zachęca do udziału w wyborach. „Waszym obowiązkiem jest wieść bogate życie”

„Mam fatalną opinię. Jestem mętnym celebrytą z TVN. Daleko mi do wzorca typowego 50-latka. Co sezon doklejają mi kolejne dewiacje. Mam to w dupie” – napisał Kuba Wojewódzki na Facebooku. Celebryta zauważył, że w polskiej konstytucji aż 81 razy występuje słowo „wolność”. „Myślicie czasem czy ta wolność nie szeleści już tylko papierem, bo zostaje jej nam w życiu coraz mniej?” – zapytał retorycznie.

„To nie PiS go zmienia”

Dziennikarz TVN-u zasugerował, że dzień wyborów będzie „dniem na przebudzenie”. „Żeby było jasne. Nie wierzę politykom. Ich obietnice to Las Vegas dla dzieci. Ale wiem, że obojętność to trucizna, taka sama jak fanatyzm. Obojętny naród sam dla siebie jest zagrożeniem. Nie czujecie, że ten kraj staje się pułapką dla inaczej myślących? To nie PiS go zmienia. Zmienia go wasza bezczynność” – dodał.

Wojewódzki w swoim wpisie podkreślił, że "na świecie nie ma nic za darmo". Zaapelował również o to, by „nie ulegać średniactwu” . „Waszym obowiązkiem jest wieść bogate życie w normalnej ojczyźnie. Możecie zacząć już w najbliższą niedzielę” – podkreślił przypominając, że w ostatnich wyborach prezydenckich różnica między głównymi kandydatami wyniosła nieco ponad 500 tys. głosów. „Pamiętajcie. Młodość to kompetencja. Wykorzystajcie ją” – podsumował.

