Duda przed wylotem do USA: W czasach rządów PO, której członkiem jest Trzaskowski, Rosja napadała na Ukrainę

W środę 24 czerwca polski prezydent spotka się z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Będzie to pierwsza wizyta zagranicznej głowy państwa w Białym Domu od czasów pandemii koronawirusa. Przed wylotem do Waszyngtonu Andrzej Duda powiedział, że podczas spotkania będzie rozmawiał o bezpieczeństwie militarnym; o jego wzmocnieniu w Polsce i o bezpieczeństwie energetycznym. Zapowiedział również, że można się spodziewać kolejnych inwestycji w sektorze nowoczesnych technologii. Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że w polskiej delegacji znajdą się też: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch oraz kpt. Jacek Siewiera. W spotkaniu ma też uczestniczyć ambasador Polski w USA Piotr Wilczek.

– Cieszę się bardzo z tego zaproszenia, ponieważ to jest zaproszenie, które otrzymaliśmy jako pierwsi wśród prezydentów na całym świecie, do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych po tej długiej przerwie w relacjach międzynarodowych, która była spowodowana koronawirusem – powiedział prezydent na krakowskim lotnisku przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. – Ta wizyta pokazuje bardzo dobry poziom relacji pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi. Bardzo silne więzi sojusznicze. Apeluję także do całej polskiej sceny politycznej. Relacje strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi zawsze były elementem absolutnego, ogólnopolitycznego kompromisu, że trzeba te relacje umacniać i ważne, żeby były jak najlepsze. Proszę także i teraz o to, aby w taki kompromisowy sposób do tego podchodzić – dodał Andrzej Duda.

„Nigdy nie przejmowałem się tymi badaniami”

W trakcie krótkiego briefingu prasowego urzędujący prezydent został również zapytany przez dziennikarzy o ostatnie wyniki sondaży, w których Rafał Trzaskowski ma spore poparcie. – Nigdy nie przejmowałem się tymi badaniami. Pięć lat temu tylko jeden sondaż wskazywał na moje zwycięstwo. Czekam na werdykt wyborców – podkreślił Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że od samego początku swojej kadencji zabiega o bezpieczeństwo Polski. – W czasach, gdy rządziła PO, której członkiem jest Rafał Trzaskowski, Rosja napadała na Ukrainę, a Polska była cały czas oparta wyłącznie na obecności naszej armii. Wielu ludzi obawiało się o swoje bezpieczeństwo. W 2015 roku przystąpiłem do realizacji polityki obecności NATO w naszym kraju jako gwarancji bezpieczeństwa – przypomniał.

