Rafał Trzaskowski złożył deklarację. „Nie będę prezydentem opozycji totalnej”

– Przede wszystkim chciałbym wiedzieć dokładnie w jakim celu prezydent jedzie do Waszyngtonu. Jeżeli chodzi o wzmocnienie stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce, to tutaj panuje zgoda, natomiast jeżeli chodzi o kwestie broni nuklearnej – bo podobno takie się pojawiają sugestie – czy np. budowy elektrowni atomowej to warto by było porozmawiać o tym wcześniej, żeby wiedział o tym choćby parlament, czy opinia publiczna – ocenił Rafał Trzaskowski, który pojawił się w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

Co z 500 plus?

Kandydata na prezydenta został zapytany o slogan „Rafał nie kłam”, który pojawia się na wiecach Mateusza Morawieckiego. Prezydent Warszawy przyznał, że nie rozumie, co premier ma na myśli. Dodał zarazem, że partia rządząca próbuje rozliczać go ze spełnionych obietnic po 1,5 roku sprawowania funkcji włodarza stolicy. – Natomiast jak my zadajemy pytania panu prezydentowi o jego obietnice, czyli kwestie dotyczące pomocy Frankowiczom, czy kwestii związanych z kwotą wolną od podatków, czy emeryturami bez podatków, to na te pytania jednak odpowiedzi nie ma – stwierdził.

Podczas rozmowy poruszono także kwestię programu 500 plus, który stał się najpopularniejszym projektem socjalnym rządów Zjednoczonej Prawicy. Trzaskowski zadeklarował, że po ewentualnej wygranej w wyborach nie podpisze ustawy, która zakładałaby likwidację tego programu. Polityk jest również przeciwny podwyższaniu wieku emerytalnego, a według niego „te dwa tematy tak naprawdę są zamknięte”.

Możliwa współpraca z rządem

Prezydent stolicy przyznał, że nie odcina się od Koalicji Obywatelskiej, ale zamierza być niezależną głową państwa. – Mogę się unieść i umiem się unieść poza swoje korzenie polityczne, tak jak unosił się ponad swoje korzenie polityczne Aleksander Kwaśniewski, czy Lech Kaczyński. Niestety pan prezydent Andrzej Duda tego nie zrobić nie potrafi – ocenił. – Jasno deklaruję, ze nie będę prezydentem opozycji totalnej. Jeżeli rząd będzie chciał ze mną współpracować, będzie podejmował trudne, ale racjonalne decyzje, które pomogą nam wyjść z kryzysu będę z rządem współpracował – podkreślił.