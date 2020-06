Ekspert w TVN24 o „chorobie umysłowej” Biedronia. Kandydat Lewicy: Obrażono miliony osób

We wtorek profesor Krzemiński na antenie TVN24 krytykował kandydatów opozycyjnych, którzy zrównują PO z PiS-em, zarzucając im, że to „głupkowata ideologia” . – Trzeba mieć trochę rozsądku politycznego, żeby zobaczyć, że nie chodzi o to, czy wygra PiS czy nie, ale PiS reprezentuje siłę, która jest antydemokratyczną z definicji – mówił (cytat za TVP Info – red.). Socjolog negatywnie ocenił brak deklaracji Roberta Biedronia o poparciu Rafała Trzaskowskiego. Stwierdził, że „kontrkandydaci (prezydenta – red.), szczególnie z lewicy, wpadli w chorobę umysłową, jakąś chorobę ideologiczną” . – U Roberta Biedronia to się niesłychanie nasiliło w jego kampanii, wypowiedziach wraz ze spadkiem poparcia – mówił.

Słowa eksperta i zachowanie prowadzącego program skrytykował Adrian Zandberg z partii Razem. „W TVN24 »ekspert« nazywa Biedronia chorym umysłowo. Powód? Nie poparł kandydata Platformy (tak, tego, z którym właśnie konkuruje w wyborach). Dziennikarz po serii obelg nie protestuje. Po chwili widzowie słyszą od niego, że wyborcy podobnie oceniają Biedronia” – relacjonował. „Wysokie standardy” – skwitował.

Na słowa eksperta uwagę zwrócił także dziennikarz Michał Wróblewski.

Biedroń: To słowa, które nie powinny zostać wypowiedziane

Prowadzący program „Tłit” na antenie Wirtualnej Polski pytał o wczorajsze wypowiedzi prof. Ireneusza Krzemińskiego Roberta Biedronia. – Obrażono miliony osób, które zmagają się z poważnymi chorobami. Dostaję od wczoraj bardzo dużo wiadomości od osób, które są oburzona słowami pana profesora Krzemińskiego. Ale także zachowaniem prowadzącego. W takich sytuacjach trzeba zawsze reagować. Bo możemy się spierać, możemy się różnić, mieć różne poglądy, ale powinniśmy się szanować. Szczególnie w kontekście tak wrażliwych spraw, jak ludzkie choroby. Granica została po raz kolejny przekroczona – skomentował Robert Biedroń w programie „Tłit” Wirtaulnej Polski.

Stwierdził, że nie rozumie nagonki ze strony sztabu Platformy Obywatelskiej wobec innych kandydatów opozycyjnych. Jak ocenił, taką samą taktykę zastosował profesor Krzemiński. – To są słowa, które nigdy nie powinny zostać wypowiedziane, szczególnie przez profesora uniwersyteckiego – zaznaczył.