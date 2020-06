Wybory prezydenckie 2020. Jest decyzja ws. zażalenia na orzeczenie sądu. Chodzi o słowa Trzaskowskiego

W czwartek 18 czerwca pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Andrzeja Dudy poinformował Polską Agencję Prasową, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie zostanie złożony „pozew w trybie wyborczym” przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Krzysztof Sobolewski w informacji przekazanej PAP podał wówczas jedynie, że chodzi o kłamstwa kandydata Koalicji Obywatelskiej, a szczegóły przekazał dzień później.

– Domagamy się sprostowania następującej treści: „Ja niżej podpisany Rafał Trzaskowski oświadczam ze w dniu 14 czerwca 2020 roku podczas spotkania z wyborcami na rynku we Wrocławiu rozpowszechniłem nieprawdziwą informację jakoby w ostatnim czasie w Polsce prawie milion osób straciło pracę” – powiedział pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. – To złożyliśmy jako nasz wniosek do Sądu Okręgowego. Oprócz tego będziemy domagać się opublikowania tego sprostowania, jeśli oczywiście sąd przychyli się do naszego wniosku, w mediach, w których ukazała się ta informacja, ten cytat z tego wiecu. Z naszych obliczeń wynika, że jest to min. 10 instytucji medialnych, zarówno elektronicznych jak i papierowych – kontynuował polityk.

Zażalenie i decyzja Sądu Apelacyjnego

W poniedziałek 22 czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Rafał Trzaskowski nie musi prostować swojej wypowiedzi o milionie bezrobotnych – podaje Onet.pl, a co za tym idzie, pozew, który złożył komitet wyborczy Andrzeja Dudy, został nieprawomocnie oddalony. Dzień później komitet wyborczy polityka, który ubiega się o reelekcję, złożył do Sądu Apelacyjnego zażalenie na orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie.

W środę Sąd Apelacyjny wydał decyzję w sprawie. Orzeczenie zapadło w 3-osobowym składzie na niejawnym posiedzeniu. Sąd nie uwzględnił wezwania do przeprosin i sprostowania, które wobec kandydata KO wystosował komitet Andrzeja Dudy – poinformowała Wirtualna Polska. To oznacza, że zażalenie komitetu wyborczego urzędującego prezydenta zostało oddalone.