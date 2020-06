Wybory prezydenckie 2020. Internauci tworzą MEMY na ostatniej prostej kampanii wyborczej

Do wyborów prezydenckich pozostały niecałe 4 dni. Kampania wyborcza wkroczyła w finałową fazę. Kandydaci walczący o stanowisko prezydenta RP tylko do piątku mogą zachęcać do poparcia ich, więc codziennie organizują konferencje, wiece i spotkania z wyborcami. Ich poczynania śledzą internauci, którzy ironicznie, a często i szyderczo komentują wyborczą walkę publikując kolejne memy. Najciekawsze z nich zebraliśmy w naszej galerii

Przedwyborcze sondaże

Najnowsze sondaże wskazują na to, że na pewno odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. W przeprowadzanych badaniach opinii publicznej dwóch kandydatów zdecydowanie wyprzedza kolejnych. Są to urzędujący prezydent popierany przez PiS Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Jeśli zaś chodzi o drugą turę to wyniki są bardzo wyrównane. Jednak po wielu tygodniach bezsprzecznego prowadzenia Andrzeja Dudy, pojawiają się pierwsze sondaże, które z minimalną przewagą dają zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu.

Czytaj także:

Nie macie w swoich szafach nic od Christiana Paula? Wynagrodzą Wam to MEMY