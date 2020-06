Morawiecki o spotkaniu Duda-Trump: To wizyta ogromnych korzyści dla Polski

start-upy w Polsce Wschodniej. Jaki program finansuje Platformy Startowe, w jakich województwach można z nich skorzystać, jakie są dwa etapy uzyskania wsparcia?

W trakcie briefingu prasowego w Łodzi Mateusz Morawiecki mówił m.in. o przełożonych wyborach prezydenckich z powodu pandemii koronawirusa. Padło kilka ostrych słów pod adresem Senatu. – W sytuacji takiej, jak dzisiaj, dobrze już wychodzimy z kryzysu pandemicznego, często ludzie zapominają, jaki był początek. Ale sądzę, że Polacy mają dobrą pamięć i świetnie wszyscy pamiętają, jaka sytuacja była w marcu i na początku kwietnia. Otóż wszyscy wtedy bardzo obawiali się skutków pandemii we wszystkich możliwych wymiarach życia. I zbliżały się konstytucyjne wybory na urząd prezydenta RP. I w związku z tym, że podobnie jak Bawaria, Korea Południowa, postanowiliśmy zrobić wybory korespondencyjne. Owszem, była podstawa prawna i z tej podstawy prawnej skorzystaliśmy i poprosiliśmy o przygotowywanie się od strony operacyjnej do przygotowania tych wyborów, do przeprowadzenia tych wyborów – powiedział szef rządu.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że „gdyby pakiety nie zostały wydrukowane, a Senat skończyłby przypadkiem ze swoją tradycyjną strategią zamrażania wszystkiego, to byłby duży problem”. – Gdyby nie zostały te pakiety przygotowane, a trzeba było przeprowadzić wybory, to wszyscy by dzisiaj w redakcji TVN pytali: dlaczego nie wydrukowaliście tych pakietów wyborczych. Senat ponosi tutaj tę odpowiedzialność, o którą niektórzy dopytują, aczkolwiek uważam, że ani Senat ani wszyscy, którzy próbowali przygotowywać wybory, nie powinni ponosić odpowiedzialności, bo w procesie demokratycznym, tak się dzieje niekiedy, że pewne procesy ulegają przesunięciu – stwierdził.

Ogromna inwestycja Microsoftu

Pytany o wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych szef rządu podkreślił wagę współpracy z USA, szczególnie w sektorze gospodarczym. – To wizyta ogromnych korzyści dla Polski. My ze współpracy z USA odnosimy znakomite korzyści w inwestycjach, które przyciągamy z USA. Prezydent rozmawiał na spotkaniach wcześniejszych o takich wielkich inwestycjach jak chmura informatyczna, w którą Microsoft inwestuje miliard dolarów. Także wielka inwestycja firmy Google, Alphabet, która została ogłoszona, to wszystko jest następstwem znakomitych relacji z USA. Nie było takich relacji w przeszłości i dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny prezydentowi – podkreślił. – Mamy jutro spotkanie z kilkudziesięcioma inwestorami z USA, tymi którzy tworzą setki tysięcy miejsc pracy, którzy przyciągają nowe technologie do Polski – dodał premier.