Duda i Trump podpisali dwie deklaracje. W jednej z nich wspomniano o energetyce jądrowej

– Nigdy nie mieliśmy lepszych relacji niż teraz. To zaszczyt, że mogę pana tu gościć – tymi słowami Donald Trump powitał Andrzeja Dudę w Białym Domu. Podczas konferencji po zakończeniu rozmów prezydenci Polski oraz USA poinformowali, że oba kraje będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej także przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych. – To także wkład finansowy USA w fundusz Trójmorza, za co dziękuję prezydentowi Trumpowi. Ta współpraca oznacza zwiększenie bezpieczeństwa UE, wschodniej flanki NATO oraz Polski – ocenił Andrzej Duda.

W trakcie spotkania podpisano dwie deklaracje. – Podpisaliśmy dwie deklaracje, aby zwiększyć naszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa, potwierdziliśmy wagę naszego sojuszu – powiedział Donald Trump. Amerykański prezydent zaznaczył, że Polska jest jednym z ośmiu krajów (oprócz UE), które rzeczywiście wydają 2 procent PKB na obronność. Wspomniał również o tym, że Polska zakupiła dostawy gazu ziemnego od Amerykanów.

Wojska amerykańskie w Polsce

Andrzej Duda podkreślił znaczenie obecności wojsk USA w Polsce. – Cieszę się, że decyzje z ubiegłego roku o zwiększeniu liczby żołnierzy dziś znajdują swój następny etap w informacji, że istnieje możliwość następnego zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce – oświadczył polski prezydent. W trakcie sesji zadawania pytań od dziennikarzy Andrzej Duda dodał, że prosił Donalda Trumpa, by nie wycofywał swoich wojsk z Europy, ponieważ jest to gwarant naszego bezpieczeństwa. Andrzej Duda zapewnił, że Polska jest gotowa na przyjęcie kolejnych amerykańskich żołnierzy. – Mam wielki szacunek zarówno do Donalda Trumpa jak i USA. Nie miałbym śmiałości powiedzieć prezydentowi USA, gdzie ma wysłać swoich żołnierzy – powiedział.

W deklaracji prezydentów znalazły się ogólne zapisy o współpracy wojskowej, modernizacji polskiego wojska przy użyciu amerykańskiego sprzętu oraz o potrzebie inwestowania w zdolności obronne.

Umowa ws. energetyki jądrowej



Tematem rozmów obu głów państw była również kwestia budowy elektrowni atomowej w Polsce. We wspólnej deklaracji prezydenci podkreślili rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej przy użyciu amerykańskiej technologii. Andrzej Duda poinformował, że w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa między rządami Polski i USA w sprawie współpracy energetycznej. – W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa, która umożliwi podjęcie prac projektowych związanych z przedsięwzięciem wprowadzenia konwencjonalnej energii nuklearnej dla produkcji energii elektrycznej w Polsce. Podmioty, które będą w tym brały udział już są wytypowane, negocjacje ze strony Polski prowadzi Piotr Naimski – przekazał Andrzej Duda.

Jak podaje Polskie Radio, w deklaracji uznano, że „bezpieczeństwo energetyczne jest tożsame z bezpieczeństwem narodowym, dlatego Polska i Stany Zjednoczone będą promować dywersyfikację energetyczną, wolny rynek energii oraz wzmocnioną współpracę”. „Wyrażamy szczególne zadowolenie z naszego partnerstwa jeśli chodzi o dostawy dla Polski amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także rozpoczęcia nowego rozdziału w naszej współpracy energetycznej poprzez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora cywilnej energii jądrowej” – stwierdzono w deklaracji.

Współpraca nad szczepionką na koronawirusa

We wspólnej deklaracji Dudy i Trumpa zaznaczono, że Polska i Stany Zjednoczone będą pracować na rzecz odbudowy gospodarek, a także dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Zapowiedziano również „połączenie sił w walce z dezinformacją, szczególnie w odniesieniu do faktów historycznych dotyczących II wojny światowej”. Z deklaracji wynika, że prezydenci zobowiązali się do współpracy dotyczącej badań nad szczepionką na COVID-19. Prezydenci zapowiedzieli współpracę polskich i amerykańskich naukowców. Obecnie badania w tej sprawie prowadzi blisko sto zespołów naukowców na całym świecie. – Chcemy to zrobić tak szybko, jak tylko to możliwe. Polska będzie zaangażowana, jeśli chodzi o pomoc w wytworzeniu takiego leku. Deklaruję też, że zostanie zaopatrzona w lek tak szybko, jak to możliwe – zapowiedział prezydent USA, pytany o postęp naukowców nad stworzeniem szczepionki przeciw koronawirusowi. – W oczywisty sposób zakładam, że biorąc udział w pracach badawczych i będąc w pewnym stopniu współtwórcami tej szczepionki, będziemy zaopatrzeni w lek najszybciej jak to możliwe – dodał Andrzej Duda.

Rozwój sieci 5G

Według Polskiego Radia w deklaracji wspomniano również o sieci 5G. „Oba nasze narody łączy poszanowanie dla prywatności i wolności osobistych oraz zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa naszych systemów telekomunikacyjnych. Dlatego też ponownie potwierdzamy treść Wspólnej Deklaracji z września 2019 roku i zobowiązujemy się do współpracy w rozwijaniu rozwiązań technologicznych następnej generacji, a także do korzystania wyłącznie z usług bezpiecznych i zaufanych dostawców, sprzętu oraz łańcuchów dostaw w ramach naszych sieci 5G” – napisano w treści dokumentu. Prezydenci zadeklarowali ponadto współpracę w promowaniu innowacyjnych rozwiązań dla zapewnienia zróżnicowanego łańcucha dostaw zaufanych sprzedawców technologii 5G.

Wymiana handlowa

„Jesteśmy dumni z faktu, że od 2016 roku wymiana handlowa pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi wzrosła o ponad 50 proc. i zobowiązujemy się do przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym. Będziemy też nadal dążyć do zwiększenia wolumenu wymiany handlowej i inwestycji, zwłaszcza w dziedzinie nowoczesnych technologii” – czytamy w deklaracji.