Wybory 2020. Który kandydat zapłacił najwięcej za reklamę na Facebooku, kto cieszy się największą popularnością?

Jaki jest przeciętny koszt jednej reklamy opublikowanej na Facebooku przez kandydatów na urząd prezydenta?

Z danych, które opublikował Sotrender wynika, że przeciętny koszt jednej reklamy opublikowanej na Facebooku przez Szymona Hołownię wyniósł 1190 zł. Tuż za nim jest Rafał Trzaskowski (przeciętny koszt jednej reklamy - 961 zł), a na dalszym miejscu znalazł się Paweł Tanajno (przeciętny koszt jednej reklamy - 897 zł). Co ciekawe, Andrzej Duda znajduje się na siódmej pozycji w zestawieniu, a przeciętnie na jedną reklamę wydał 207 zł. Zestawienie zamyka lider PSL. Przeciętny koszt jednej reklamy opublikowanej na Facebooku w przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza wyniósł 121 zł.



Liczba płatnych reklam na Facebooku

Od 23 maja do 21 czerwca na Facebooku Andrzeja Dudy zostały opublikowane 542 reklamy, u Rafała Trzaskowskiego - 187 reklam, u Szymona Hołowni - 119 reklam, u Roberta Biedronia - 103 reklamy. Na profilach pozostałych kandydatów startujących w wyborach prezydenckich zamieszczono mniej niż 100 reklam.



Wydatki poniesione na reklamę na Facebooku

Z informacji Sotrendera wynika, że cieszące się największym zaangażowaniem posty były postami sponsorowanymi na następujące kwoty – post Rafała Trzaskowskiego (8-9 tys. zł) i Andrzeja Dudy (5-6 tys. zł). Sotrender informuje, że w okresie od 23.05 do 21.06. najwięcej na kampanię na Facebooku wydano w przypadku Rafała Trzaskowskiego (179,6 tys.), a na kolejnych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia (141,5 tys.), Andrzej Duda (112 tys.), Robert Biedroń (70,1 tys.), Paweł Tanajno (33,2 tys.), Krzysztof Bosak (15,2 tys.), Władysław Kosiniak-Kamysz (10,6 tys.) oraz Stanisław Żółtek (4,9 tys.)



Najbardziej angażujące posty kandydatów

Z analizy Sotrender wynika, że post, który cieszył się największym zaangażowaniem użytkowników Facebooka należał do Rafała Trzaskowskiego i zebrał ponad 20 tys. reakcji więcej i 8,5 tys. udostępnień więcej niż post opublikowany przez Andrzeja Dudę z hasztagiem #RafałNieKłam! Wśród sześciu najlepszych pod omawianym względem postów – cztery należały do prezydenta Warszawy, a dwa do polityka ubiegającego się o reelekcję.



Zaangażowanie fanów

Sotrender zbadał także zaangażowanie fanów poszczególnych kandydatów na Facebooku. Co ciekawe, liderem tego zestawienia jest Rafał Trzaskowski (275 proc. wzrostu), a na dalszych miejscach: Andrzej Duda (83 proc. wzrostu) i Szymon Hołownia. Warto także zauważyć, że zarówno na profilu Szymona Hołowni jak również u Krzysztofa Bosaka, zanotowano w ciągu ostatnich trzech tygodni spadek zaangażowania fanów – kolejno: -30 proc i -19 proc.



Liczba fanów na Facebooku

Gdyby popularność kandydatów startujących w wyborach prezydenckich mierzyć za pomocą liczby fanów na Facebooku – niekwestionowanym liderem jest Andrzej Duda (ponad 720 tys.). Na drugim miejscu znajduje się Robert Biedroń (ponad 590 tys.), a na ostatniej pozycji na podium uplasował się Szymon Hołownia (ponad 590 tys.). Żaden z pozostałych kandydatów w wyścigu o prezydenturę nie przekroczył granicy 400 tys. fanów na Facebooku. Warto zauważyć, że w okresie od 1 do 21 czerwca dynamika przyrostu liczby fanów we wspomnianym medium społecznościowym, była największa u Rafała Trzaskowskiego i wyniosła 27 proc.

Pełny raport, w którym podsumowano najważniejsze statystyki dotyczące obecności kandydatów na Facebooku w ostatnich tygodniach kampanii prezydenckiej, jest dostępny na stronie Sotrender.



