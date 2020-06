Przegrany zakład czy nadmiar polityki? Golas ubarwił konferencję Kosiniaka-Kamysza

Ubrany w same bokserki mężczyzna na krótką chwilę zakłócił wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z okrzykiem „Władysław do boju!” zagrzewał do walki wyborczej kandydata PSL.

W środę 24 czerwca Władysław Kosiniak-Kamysz pojawił się z wizytą w Białej Podlaskiej. W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej walczył o głosy mieszkańców z regionu. Przypominał swój program wyborczy, mówił o potrzebie dialogu i swojej niezależności „od jakiegoś prezesa”. – Jestem w tym wyścigu od dawna, bo traktuję Polskę i Polaków poważnie. Uważam, że bycie już samym kandydatem na prezydenta RP jest wielkim zaszczytem, wyróżnieniem i wielką odpowiedzialnością – mówił. Powagę wystąpienia kandydata PSL zakłócił jednak niezwykły gość, najprawdopodobniej zwolennik Kosiniaka-Kamysza, jeżeli wierzyć jego słowom. Przed kamery wyskoczył niemalże nagi mężczyzna. Biegacz mający na sobie jedynie bokserki wykrzyknął „Władysław do boju!” i ulotnił się z konferencji. Kandydat PSL wykazał się niezłym refleksem i zdążył jeszcze powitać nieoczekiwanego gościa. – Pozdrawiamy też kolegę! – rzucił w kierunku oddalającego się mężczyzny. Czytaj także:

