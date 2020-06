Elektrownia atomowa w Polsce? Trzaskowski komentuje: To nie może tak wyglądać

W czwartek 25 czerwca kandydujący na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski pojawił się w Ostrołęce, by tam mówić o planach rządu dotyczących budowy elektrowni atomowej w Polsce. Miejsce to nie było przypadkowe, ponieważ dokładnie w tym miejscu planowano w przeszłości zlokalizowanie pierwszego takiego obiektu w naszym kraju. Jak wiadomo, na śmiałych planach się jednak skończyło.

– Chcę jasno powiedzieć, to nie może tak wyglądać. Rząd powinien jasno odpowiedzieć na pytania, co tutaj będzie, czy ta inwestycja w innej formule będzie kontynuowana, czy nie. Jeżeli rząd na te pytania nie odpowie, będziemy mieli plan, jak to miejsce zagospodarować tak, by przede wszystkim służyło Ostrołęce – mówił kandydat KO.

Inwestycje rządu Rafał Trzaskowski określił jako „nie mające nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem”. – Trzeba jasno postawić pytania, co to są za technologie. I przede wszystkim postawić pytania, czy decyzja o budowaniu elektrowni atomowej nie powinna być przedmiotem debaty ze społeczeństwem – mówił. – Obawiam się, przy zdolności tego rządu do realizacji takich inwestycji może się to skończyć dokładnie tak jak w Ostrołęce – oceniał.

Umowa z USA ws. energetyki jądrowej

Tematem rozmów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa podczas środowego spotkania była kwestia budowy elektrowni atomowej w Polsce. We wspólnej deklaracji prezydenci ogłosili rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej przy użyciu amerykańskiej technologii. – W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa, która umożliwi podjęcie prac projektowych związanych z przedsięwzięciem wprowadzenia konwencjonalnej energii nuklearnej dla produkcji energii elektrycznej w Polsce. Podmioty, które będą w tym brały udział już są wytypowane, negocjacje ze strony Polski prowadzi Piotr Naimski – przekazał Andrzej Duda.

Jak podało Polskie Radio, w deklaracji uznano, że „bezpieczeństwo energetyczne jest tożsame z bezpieczeństwem narodowym, dlatego Polska i Stany Zjednoczone będą promować dywersyfikację energetyczną, wolny rynek energii oraz wzmocnioną współpracę”. „Wyrażamy szczególne zadowolenie z naszego partnerstwa jeśli chodzi o dostawy dla Polski amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także rozpoczęcia nowego rozdziału w naszej współpracy energetycznej poprzez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora cywilnej energii jądrowej” – stwierdzono w deklaracji.