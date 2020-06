Kandydatki na Pierwszą Damę i kandydat na Pierwszego Dżentelmena. Co wiemy o partnerach polityków?

Partnerzy kandydatów w wyborach prezydenckich cieszą się często nie mniejszym zainteresowaniem wyborców niż sami politycy. Część z nich postanowiło wyjść z cienia, aby wspomóc swoich partnerów w walce o Pałac Prezydencki. Na partyjnych wiecach męża wspierała Paulina Kosiniak-Kamysz, w kampanii udzielały się także Urszula Brzezińska-Hołownia oraz Karina Bosak. Ostatnio profile w mediach społecznościowych założyła Małgorzata Trzaskowska. W Sejmie głos często zabiera Krzysztof Śmiszek. Sztabowcy poszczególnych kandydatów chętnie wykorzystują drugie połówki polityków, aby ocieplić ich wizerunek czy zbudować lepsze relacje z wyborcami. Niekiedy żony czy partner kandydatów mogą stać się ich tajną bronią, która pozwoli na uzyskanie lepszego wyniku w wyborach prezydenckich.

Warto dodać, że w Polsce rola Pierwszej Damy (bądź Pierwszego Dżentelmena) nie jest aż tak rozwinięta jak np w Stanach Zjednoczonych. Z pełnieniem tej roli nie wiążą się żadne uprawnienia polityczne, osoba ta nie dostaje również wynagrodzenia. Musi także zrezygnować ze swojej dotychczasowej pracy zawodowej. Pełni jedynie funkcje reprezentacyjne i ceremonialne m.in. towarzyszy głowie państwa podczas oficjalnych spotkań czy wystąpień. Często angażuje się w działalność charytatywną.

Co wiemy o partnerkach i partnerze polityków ubiegających się o najwyższy urząd w państwie?

Paweł Tanajno z żoną Agnieszką

O żonie Pawła Tanajno niewiele wiadomo, ponieważ kandydat ceni sobie prywatność. Ujawnił jedynie, że Agnieszka Tanajno jest przedsiębiorcą i mają czwórkę dzieci.



Marek Jakubiak z żoną Irminą Ochenkowską

Irmina Ochenkowska jest drugą żoną Marka Jakubiaka. Jest magistrem pedagogiki pracy i organizacji. Studiowała na SGH, ma doktorat. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Browarów Regionalnych Jakubiak. Para ma jednego syna.



Krzysztof Bosak z żoną Kariną

Karina Bosak pochodzi ze Szczecina, z wykształcenia jest prawnikiem, pracuje jako ekspert w Instytucie Ordo Iuris, w której prowadzi projekt Centrum Wolności Religijnej. Od wielu lat mieszka w Warszawie i angażuje się na rzecz realizacji konserwatywnych idei. Krzysztof Bosak zdradził również, że sportową pasją jego żony jest taniec towarzyski. Para wzięła ślub w lutym 2020 roku.



Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną

Paulina Kosiniak-Kamysz ma 31 lat i z zawodu jest dentystką - pracuje w jednej z warszawskich klinik. Pochodzi z Podolan koło Gdowa. Do Warszawy przeniosła się ze Śląska, gdzie studiowała na Uniwersytecie Medycznym. Jest także wolontariuszką w Fundacji Wiewiórki Julii, która zapewnia opiekę stomatologiczną chorym dzieciom. Wraz z fundacją kilka razy do roku latała do Armenii, by w Erywaniu leczyć dzieci z domu dziecka. Para poznała się w gabinecie dentystycznym. - Któregoś dnia zadzwoniłem do niej późnym wieczorem z prośbą o pomoc, a następnego siedziałem już u niej na fotelu. Tak się wszystko zaczęło. Zaprosiłem Paulinę do moich rodzinnych Bieniaszowic - opowiadał lider PSL. Żona polityka zagrała także epizodyczną rolę w jednym z filmów Patryka Vegi. Kosiniakowie mają córeczkę Zofię. Wkrótce na świat przyjdzie ich drugie dziecko.



Robert Biedroń i jego partner Krzysztof Śmiszek

Gdyby Robert Biedroń został prezydentem Polski, w Pałacu Prezydenckim zamieszkałby także (pierwszy w historii Polski) Pierwszy Dżentelmen. Polityk Lewicy od 18 lat jest związany z Krzysztofem Śmiszkiem. Śmiszek ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ma stopień doktora prawnych, specjalizuje się w prawie europejskim. Pracował w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Izabeli Jarugi-Nowackiej i Magdaleny Środy. Ma na swoim koncie również pracę w Brukseli, gdzie zajmował stanowisko prawnika i koordynatora programowego w EQUINET. Działa na rzecz praw człowieka i praw mniejszości. Jest pomysłodawcą i jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Obecnie sprawuje mandat posła z ramienia Lewicy.



Szymon Hołownia z żoną Urszulą

Urszula Brzezińska-Hołownia jest oficerem Wojska Polskiego i pilotem myśliwców MiG-29. Pracuje w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Para poznała się w 2014 roku dzięki programowi TVN, o czym Szymon Hołownia opisywał na Instagramie. - Poznaliśmy się sześć lat temu. Nie wiem, skąd przyszedł mi do głowy pomysł, by namówić producentów "Mam talent!", żebyśmy część zdjęć nagrali na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Załatwiono wszystkie zgody, przygotowano nam lotnicze kombinezony, pozwolono wsiąść do MiG-a. W domku pilota zobaczyłem na jakiejś rozpisce jedno kobiece nazwisko. Zapamiętałem, bo wydało mi się to niezwykłe. Później zalajkowałem profil bazy, a portal społecznościowy przez swoje algorytmy zaproponował mi znajomość z Ulą Brzezińską, której nazwisko od razu skojarzyłem. Napisałem. Dostałem odpowiedź - opowiadał. Jaką byłaby Pierwszą Damą? - Chciałabym się zająć sprawami osób słabszych, wykluczanych, niedostrzeganych, być ich głosem. Na pewno zajęłabym się kwestiami związanymi z dziećmi. Na pewno sprawy kobiet dalej byłyby mi bardzo bliskie, bo sama przechodziłam w życiu trudne momenty i musiałam burzyć stereotypy i szklane sufity - powiedziała w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" pytana o to, jaką byłaby Pierwszą Damą.



Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą

Żona Rafała Trzaskowskiego pochodzi z Rybnika. Ma dwoje rodzeństwa, w tym siostrę bliźniaczkę. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w agencjach reklamowych, a po urodzeniu pierwszego dziecka związała się ze stołecznym samorządem. Od 2007 roku pracowała w Biurze Promocji Urzędu Miasta, z którego odeszła w 2018 roku, kiedy jej mąż został prezydentem Warszawy. Sama o sobie mówi, że jest dumną Ślązaczką i oddaną warszawianką. „Rodzinna, niezależna, aktywna. Zaangażowana społecznie, zwłaszcza w prawa kobiet, edukację i wyrównywanie szans” - czytamy w opisie jej profilu na Instagramie. Trzaskowscy mają dwoje dzieci: 15-letnią Aleksandrę i 10-letniego Stanisława. Jaką byłaby Pierwszą Damą? - Żonę bardzo trudno powstrzymać przed mówieniem tego, co myśli, dlatego mielibyśmy Pierwszą Damę, która często wyrażałaby swoją opinię. Ale nie brak jej też empatii i wdzięku osobistego, w czym przypomina Marię Kaczyńską, która była znana z uśmiechu i z tego, że pochylała się nad słabszymi - powiedział w wywiadzie dla "Newsweeka" Rafał Trzaskowski pytany o to, jaką Pierwszą Damą byłaby jego żona



Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda

Agata Kornhauser-Duda jest z wykształcenia filologiem. Zanim została Pierwszą Damą, uczyła języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Pochodzi ze znanej rodziny Kornhauserów - jej ojciec był poetą, krytykiem literackim i tłumaczem, brat również został literaturoznawcą i poetą. Od czasu objęcia przez Andrzeja Dudę urzędu prezydenta, odbyła ponad pół tysiąca oficjalnych wizyt, w tym kilkadziesiąt zagranicznych. Spotkała się w tym czasie z ponad 50 tys. osób. Kancelaria Prezydenta informuje, że zainicjowała także setki akcji charytatywnych. Jest znana z tego, że nie zabiera głosu w sprawach publicznych. Para prezydencka ma córkę Kingę, absolwentkę prawa na UJ.