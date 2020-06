Homoseksualiści nie powinni być nauczycielami? Bosak mówił o „osobach afiszujących się” z takim stylem życia

– Chciałbym, żeby Polska do Unii Europejskiej nie wchodziła. Wolałbym, by Polska z UE wyłącznie handlowała i przypomnę, że mieliśmy taką sytuację przed wejściem do Polski. Handel rozwijał się rewelacyjnie, a w Unii nie byliśmy – stwierdził Krzysztof Bosak. Kandydat Konfederacjipodkreślił jednak, że w trakcie swojej kampanii wyborczej nie mówi o Polexicie, ponieważ „80 proc. Polaków popiera pozostanie w UE” .

„Sodomizacja polityki”

Bosak przypomniał, że w 2018 roku PiS zmienił ustawę prawo o cudzoziemcach, wprowadzając możliwość ustanowienia górnego limitu imigrantów zagranicznych, którzy w danym roku mogą wejść na rynek pracy. Zdaniem polityka obóz rządzących „uparcie nie wydaje do tej ustawy rozporządzenia” . – Donald Trump zrobił coś przeciwnego: stwierdził, że skoro rośnie bezrobocie w Ameryce to wstrzymuje wydawanie wiz dla osób, które poszukują pracy w Stanach, po to, żeby Amerykanie mieli pracę w Ameryce. I takie podejście wydaje mnie się rozsądne – dodał. Podkreślił przy tym, że „gdyby to zależałoby od niego, to wstrzymałby napływ pracowników z Ukrainy” .