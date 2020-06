Paulina Młynarska już wzięła udział w wyborach. Zdradziła, na kogo głosowała

Paulina Młynarska zdradziła we wpisie na Facebooku, że jest w Grecji, gdzie postanowiła zagłosować korespondencyjnie. Korzystając z faktu, że cisza wyborcza jeszcze nie obowiązuje, dziennikarka podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat polityki. Przyznała, że oddała swój głos na Rafała Trzaskowskiego, chociaż „jej serce po lewej stronie i oczywiście, z wielu powodów, bliżej jej do Roberta Biedronia, któremu kibicuje od wielu lat” . Młynarska podkreśliła, że jej wybór nie jest podyktowany wyłącznie niechęcią do tego, co reprezentuje sobą obecny prezydent.

Znają się od 40 lat

Dziennikarka napisała, że zna Trzaskowskiego już od 40 lat. „Jego ojciec Andrzej Trzaskowski, wspaniały kompozytor, jazzman i krytyk muzyczny blisko współpracował z moim tatą. Bywaliśmy u siebie w domach, więc wiem z jakiego gniazda Rafał pochodzi, jakie wartości reprezentuje, przy jakim stole i z kim jadał chleb” – czytamy. Młynarska przyznała, że daje prezydentowi Warszawy kredyt zaufania, jeśli chodzi o „prawa kobiet, edukację i kwestie równościowe, które PO zabagniło przez wszystkie lata swoich rządów” .