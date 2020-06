Andrzej Duda: Proponowałbym, żeby pan Trzaskowski nie histeryzował

Rafał Trzaskowski komentując rezultat wizyty głowy państwa w Waszyngtonie ocenił, że „ewentualna budowa elektrowni atomowej powinna być przedmiotem debaty ze społeczeństwem” , a sama inwestycja może zakończyć się tak, jak budowa elektrowni Ostrołęka C. – Proponowałbym, żeby pan Trzaskowski nie histeryzował – powiedział Andrzej Duda, który pojawił się w „Gościu Wydarzeń” Polsat News. – Temat polskiego miksu energetycznego jest jasny i znany od dawna, bo co najmniej od dwóch lat o tym mówimy – dodał podkreślając, że wspomniana kwestia jest dyskutowana ze Stanami Zjednoczonymi już od dwóch lat. – Widzę, że jest tutaj ewidentnie prowadzenie kampanii wyborczej przeciwko tak naprawdę – w moim przekonaniu – interesom Polski – stwierdził.

Duda lepszy niż Trzaskowski?

Prezydent podkreślił, że jego współpraca z Donaldem Trumpem układa się „bardzo dobrze”. – Dzięki temu sprawy Polskie są prowadzone – jeżeli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi – chyba jak nigdy dotąd – dodał podkreślając, że polityka realizowana przez amerykańskiego prezydenta sprzyja Polsce. Andrzej Duda zwrócił się również do oponentów krytykujących jego wyjazd do USA. – To pan prezydent Donald Trump wysłał zaproszenie dla mnie. Sprawy, relacje ze Stanami Zjednoczonymi zawsze były takim tematem ponad bieżąca polityką wewnątrzkrajową i chciałbym żeby takie zostały, bo to jest największa potęga gospodarcza i militarna świata – powiedział.

Podczas rozmowy nie zabrakło również bezpośrednich odniesień do najgroźniejszego kontrkandydata obecnej głowy państwa w walce o reelekcję. Andrzej Duda zasugerował, że Rafał Trzaskowski nie ma swojego programu, tylko realizuje ten opracowany przez obecnego prezydenta. – W takim razie pytam wyborców: dlaczego państwo nie uważacie, że ja, który sprawdziłem się przez pięć lat, będę dobrze prowadził polskie sprawy, tak jak były do tej pory dobrze prowadzone? Mamy dobre relacje dzisiaj z największym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. Wiele rodzin ma bardzo dalece poprawiony byt – przekonywał. Prowadzący wywiad Bogdan Rymanowski zapytał prezydenta o to, czy jest lepszy niż włodarz stolicy. – Uważam, że zdecydowanie tak, nie mam żadnych wątpliwości – stwierdził Andrzej Duda.