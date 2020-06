Adam Bielan mówi o aktywności prezydenta i krytykuje jego rywali. „Smacznie śpią”

Krzysztof Skórzyński zapytał Adama Bielana o najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie „Faktów” TVN oraz TVN24. Z badania wynika, że Andrzej Duda w pierwszej turze zdobędzie 40 proc. poparcie, a Rafał Trzaskowski – 27 proc. Dziennikarz przywołując wyniki tych dwóch kandydatów zapytał, czy jeżeli potwierdzą się one w dniu wyborów, to Adam Bielan odbierze je „z ulgą czy jako porażkę”. – Bardzo sceptycznie i z dużym dystansem podchodzę do wszystkich sondaży – odpowiedział polityk i dodał, że jako „problem dla sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego” można odebrać 5 proc. spadek wyniku prezydenta Warszawy. – Nie chcę w tej chwili wchodzić w żadne spekulacje. Jesteśmy na ostatniej prostej kampanii – zaznaczył Adam Bielan.

„Prezydent Andrzej Duda niczego nie stracił w kampanii”

Na antenie TVN24 został poruszony temat wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Skórzyński zapytał, czy prezydent ubiegający się o reelekcję nie stracił na „kurtuazyjnej wizycie w USA”. – Prezydent Andrzej Duda niczego nie stracił w kampanii. Dzisiaj, kiedy jego kontrkandydaci smacznie śpią, jest już na kampanijnym szlaku – powiedział Adam Bielan. – Zyskała na tej wizycie niewątpliwie Polska – dodał polityk, podkreślając silne relacje łączące Polskę z USA. Bielan zaznaczył także, że Andrzej Duda w ostatnim dniu kampanii wyborczej jest „od godz. 6.00 na kampanijnym szlaku i tak będzie do północy”.

Krzysztof Skórzyński pytał także Adama Bielana o niespełnione obietnice Andrzeja Dudy, wymieniając m.in. pomoc dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach oraz „równe dopłaty dla rolników”. Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy odpowiadał na te pytania zapowiadając, że „w najbliższym czasie (dana obietnica – red.) zostanie spełniona” lub, że dotychczas „nie została spełniona w pełni”.

Do kogo zadzwonią sztabowcy Dudy?

Na koniec rzecznik sztabu Andrzeja Dudy został zapytany o to, do którego z kandydatów – Krzysztofa Bosaka czy Władysława Kosiniaka-Kamysza – zadzwonią sztabowcy urzędującego prezydenta w najbliższy poniedziałek. – Poczekajmy na wyniki głosowania, które odbędą się w najbliższą niedzielę – odpowiedział Adam Bielan.

