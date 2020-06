Trzaskowski opublikował program wyborczy. Związki partnerskie i gwarancja utrzymania 500 plus

Program Rafała Trzaskowskiego pojawił się w sieci niecałe 56 godzin przed początkiem głosowania w wyborach prezydenckich. „Na napisanie programu, tak jak np. na zebranie podpisów, miałem najmniej czasu ze wszystkich kandydatów. Prezentowałem pomysły etapami. Teraz wszystkie znajdziecie w jednym miejscu” – napisał Trzaskowski na Twitterze.

Program Rafała Trzaskowskiego

We wstępie kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zaznacza, że „pandemia COVID-19 postawiła świat na głowie” i dała „zupełnie nową perspektywę na życie, na wartości, którymi się kierujemy”. Trzaskowski podkreśla, że chce „budować nową politykę i nową wspólnotę”, a także odbudować „poczucie solidarności i bezpieczeństwa”.

We wstępie nie zabrakło tez krytyki rządzących. „Koronawirus obnażył słabość naszego państwa – administracji państwowej, służby zdrowia, systemu edukacji oraz systemu opieki społecznej” – pisze Trzaskowski w swoim programie. „Państwo opuściło nas w potrzebie i gdyby nie samorządy, organizacje pozarządowe czy po prostu ludzka empatia, która kazała nam zatroszczyć się o swoich sąsiadów, jako społeczeństwo znieślibyśmy ten trudny czas o wiele gorzej” – dodaje.

Program został podzielony na trzy rozdziały „My i nasi najbliżsi”, „Nasze otoczenie” oraz „Nasze państwo, nasza wspólnota”.

Praca, edukacja, służba zdrowia

W pierwszy rozdziale „My i nasi najbliżsi” Trzaskowski skupia się na rozwiązaniach dotyczących pracy i przedsiębiorczości, służby zdrowia oraz edukacji. Obiecuje utworzenie funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast, którego celem ma być rozpędzenie gospodarki. Z kolejnego funduszu każda polska rodzina będzie mogła uzyskać 10 tys. zł na ekologiczną modernizację domu lub mieszkania.

Oprócz tego kandydat KO obiecuje ułatwienie rozliczenia VAT dla przedsiębiorców, podwyższenie kwoty wolnej od podatku uzależnione od zarobków, ochronę socjalną dla wszystkich pracujących niezależnie od formy zatrudnienia, czy tarcze antykryzysowe skierowane do branż najmocniej dotkniętych kryzysem.

Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to Trzaskowski obiecał, że będzie „oczekiwał od rządu, że już w 2021 roku wydatki te wzrosną do co najmniej 6% PKB”. Polityk stawia również na rozwój e-medycyny i telemedycyny. Szczególnie podkreśla potrzebę wzmocnienia opieki psychiatrycznej dla dzieci. Jednocześnie obiecuje, że „z rektorami uczelni medycznych i izbami lekarskimi zadbam o to, aby na studiach medycznych było więcej studentów, a ich liczba na specjalizacjach odpowiadała zapotrzebowaniu w kraju”, a także dążenie do spełnienia obietnic danych rezydentom.

Kolejnym tematem poruszany w pierwszym rozdziale jest edukacja. Trzaskowski obiecuje, że będzie domagał się podwyższenia płac dla nauczycieli i wprowadzi stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Jednym z punktów jego programu jest powszechny program nauki języka angielskiego. Jednocześnie kandydat KO zapowiada „odchudzenie podstawy programowej i dostosowanie jej do wymogów współczesności”.

Polityka społeczna

Rozdział „Nasze otoczenie” został podzielony na trzy podrozdziały. W „Nowej Umowie Społecznej” Trzaskowski zajmuje się kwestiami społecznymi. To tu pisze o wsparciu dla rodzin, ludzi młodych i seniorów, prawach kobiet, czy równości i tolerancji ale także o wsparciu dla wsi, czy organizacji pozarządowych.

Jeśli chodzi o prawa kobiet, to Trzaskowski zapowiada, że będzie się domagał od rządu wprowadzenia w życie tzw. konwencji antyprzemocowej. Sam zapowiada złożenie projektu ustawy o równej płacy za pracę tej samej wartości. Jednocześnie obiecuje utworzenie Rady Kobiet przy Prezydencie RP i to, że zawetuje każdą próbę zaostrzenia obecnie obowiązującej ustawy aborcyjnej.

Trzaskowski zapowiada też złożenie do sejmu projektu ustawy o związkach partnerskich, zgodny z założeniami poselskiego projektu złożonego do Sejmu w poprzedniej kadencji. Ustawa miałaby rozwiązać problemy „tysięcy osób”, które żyją wspólnie bez małżeństwa. „Nie mają prawa do dziedziczenia, do informacji medycznej o stanie zdrowia partnera w razie wypadku, do podstawowych praw, o których na co dzień nie myślimy. Ustawa regulująca związki partnerskie rozwiązałaby te problemy i pozwoliłaby osobom również tej samej płci żyć razem w bezpiecznym związku” – czytamy.

Polityka rodzinna

W ramach polityki rodzinnej Trzaskowski obiecuje, że zawetuje każdą próbę naruszenia programu Rodzina 500+. Jednocześnie obiecuje wprowadzenie bezpłatnej opieki żłobkowej i przedszkolnej w całej Polsce. Kandydat KO zapowiada, że będzie domagał się od rządu przywrócenia bezpłatnego programu in vitro.

Jego propozycją dla młodych wyborców jest przywrócenie programu „Mieszkanie dla młodych”, na mocy którego młodzi będą mogli liczyć na pokrycie przez państwo wkładu własnego do kredytu. Jeśli chodzi o mieszkania, to Trzaskowski proponuje też wsparcie budowy większej liczby tanich mieszkań gminnych. Narzędziem do tego ma być Samorządowy Fundusz Mieszkaniowy, prowadzony przez Bank Gospodarki Krajowej, zasilony m.in. pieniędzmi unijnymi.

Jeśli chodzi o seniorów, to kandydat KO obiecuje aktywizację tej grupy społecznej, „domy godnej starości” oraz wsparcie programów polegających na wsparciu pielęgniarki środowiskowej w mieszkaniu seniora, jako alternatywy dla domów pomocy społecznej.

Wsparcie dla wsi i organizacji pozarządowych

Trzaskowski obiecuje też negocjację wyższych dopłat dla rolników z UE, szybsze wypłaty dopłat bezpośrednich i odszkodowań, wyższą emeryturę dla kobiet ubezpieczonych w KRUS oraz promocje zdrowej żywności i agroturystyki.

Większe wsparcie mają otrzymać organizacje pozarządowe. Kandydat KO obiecuje utworzenie specjalnego funduszu przy prezydencie, który będzie je wspierał. Chce również zaproponować wprowadzenie zasady polegającej na tym, że obywatelskie projekty ustaw muszą być wzięte pod obrady Sejmu w 30 dni od zgłoszenia.

Klimat, kultura i likwidacja abonamentu RTV

Kolejny podrozdział to „Klimat i ochrona środowiska”, w którym Trzaskowski obiecuje m.in. powołanie instytucji rzecznika ochrony zwierząt i ochronę drzew, a także przeniesienie części kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych (szczególnie plastikowych) na ich producentów. Równocześnie obiecuje niższe opłaty za śmieci.

Z kolei w dziale „Kultura, nauka, internet” Trzaskowski obiecuje powołanie przy prezydencie Obywatelskiej Rady Kultury, czy stworzenie specjalnych programów wspierających kulturę w małych miejscowościach i gminach. Jednocześnie deklaruje, że jako prezydent będę stał na straży wolności w kulturze.

Jeśli chodzi o media publiczne, to Trzaskowski obiecuje wprowadzenie gwarancji niezależności mediów publicznych i kontroli społecznej, zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi oraz dążenie do „zastąpienia obecnego, archaicznego systemu abonamentu na rzecz innego, który odciąży naszą kieszeń”.

Kwestie ustrojowe

W ostatnim rozdziale kandydat Koalicji Obywatelskiej skupił się na kwestiach ustrojowych, gospodarczych i polityce zagranicznej.

Jeśli chodzi o kwestie ustrojowe to kandydat KO obiecuje opracowanie z samorządami obywatelskiego planu naprawy sądownictwa. Jednocześnie Trzaskowski zapowiada złożenie projektu ustawy przyznającego Prezydentowi RP prawo powołania Prokuratora Generalnego, co oddzieliłoby ten urząd od ministra sprawiedliwości. Przy urzędzie prezydenta miałaby też powstać Prezydencka Rada Samorządowa działająca jako ciało doradcze.

Jeśli chodzi o finanse państwa to obietnice kandydata KO można zamknąć w dwóch hasłach, „więcej przejrzystości” oraz „więcej finansowej samodzielności dla samorządów” .

Z kolei w ramach polityki zagranicznej Trzaskowski obiecuje obronę interesów Polski w UE, utrzymanie silnych więzi z USA, wsparcie dla stabilności Ukrainy oraz to, że będzie „otwarty na rozmowę o tym, jak poprawić nasze kontakty z Rosją”.

Jednocześnie w ramach polityki obronności Trzaskowski obiecuje zagwarantować apolityczność w wojsku. Kandydat KO zamierza opracować Nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego i przekształcić BBN w „zaplecze strategiczne prezydenta”. Obiecuje też zwiększenie finansowania bezpieczeństwa Polski do 2,5 proc. PKB w 2030 roku. Gwarantuje też, że utrzyma istnienie Wojsk Obrony Terytorialnej, a nawet obiecuje stypendia dla najlepszych żołnierzy WOT.

Trzaskowski: Chcę być partnerem dla rządu

„Nowa polityka, którą proponuję, wymaga aktywnej prezydentury. Będę często sięgał po inicjatywę ustawodawczą i zwoływał Radę Gabinetową, wykorzystam dane przez Konstytucję RP uprawnienia w obszarze polityki zagranicznej i obronnej. Zreformuję Kancelarię Prezydenta RP, Narodową Radę Rozwoju i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tak aby mogły odegrać rolę prawdziwego zaplecza eksperckiego” – zapowiada Trzaskowski w podsumowaniu swojego programu.

Kandydat KO zapowiada, ze chce być partnerem dla rządu. „A jeśli zajdzie potrzeba – także arbitrem, nie zaś bezwolnym narzędziem” – podkreśla. „Polacy mają dość monopolu władzy. Nie chcą politycznych kłótni, ale chcą z kolei, by rządzącym patrzono na ręce” – dodaje.

Czytaj także:

Adam Bielan mówi o aktywności prezydenta i krytykuje jego rywali. „Smacznie śpią”