Zamierzasz głosować poza miejscem zamieszkania? Dziś ostatni dzień na załatwienie formalności!

Jedynie do piątku 26 czerwca można odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. Zaświadczenie pozwala na głosowanie w wyborach prezydenckich w dowolnej komisji wyborczej w Polsce. Ale uwaga, można je odebrać wyłącznie w urzędzie gminy, w której jesteśmy wpisani do spisu wyborców (zazwyczaj w miejscu zameldowania).

Wniosek o zaświadczenie może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną. Zaświadczenie urząd wydaje od ręki. Można je odebrać albo za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Występując dziś z takim wnioskiem otrzymamy w sumie dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w głosowania w I turze wyborów, czyli 28 czerwca, oraz zaświadczenie o prawie do głosowania 12 lipca w dniu ponownego głosowania, czyli w II turze wyborów, jeśli taka się odbędzie.

Zaświadczenie o prawie do głosowania a druga tura

W sytuacji, kiedy dojdzie do drugiej tury, a w dniu jej przeprowadzenia będziemy przebywać w innym miejscu niż w dniu pierwszej tury, możemy otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia musimy złożyć po odbyciu się pierwszej tury w urzędzie gminy, w której byliśmy ujęci w spisie wyborców do 10 lipca.

Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Uwaga! W przypadku zgubienia zaświadczenia nie będziemy mieli możliwości oddania głosu. Urząd gminy nie ma możliwości wydania duplikatu takiego dokumentu, a my nie będziemy już ujęci w żadnym spisie wyborców.

Czytaj także:

Wybory prezydenckie 2020. Data, kandydaci