Czarzasty: Potępiam wszystkie świnie, które łączą Biedronia z Dudą

– Nie wierzcie tym złym prorokom, którzy mówią: głosujcie tylko na jedną albo drugą osobę w I turze. I dam wam dowód. Im więcej osób pójdzie do wyborów, tym większa szansa jest na to, że Duda nie zostanie prezydentem. A o to walczymy – mówił Włodzimierz Czarzasty. Szef SLD dodał, że „elektoraty muszą iść do wyborów i głosować na swoich kandydatów” .

– Musimy się policzyć. Musicie doprowadzić do tego, że jeśli w II turze będą dwie osoby, a nie będzie tam Roberta, to żeby zabiegano o ten system wartości, który my reprezentujemy. A nie zabiegano o ten system wartości, który reprezentuje Bosak, bo to są dwa cywilizacyjne światy. Musicie to zrozumieć – mówił Włodzimierz Czarzasty. Zaapelował do publicystów, żeby nie przedstawiali sytuacji tak, jakby wybór był tylko między dwoma kandydatami, „bo Duda wygra albo w pierwszej, albo w drugiej turze” .

Czarzasty: Wszystkim świniom...

– Zróbcie to dla kraju i powiedzcie uczciwie. Niech elektoraty lewicowe głosują na lewicowego kandydata. Niech ten, kto popiera Kosiniaka-Kamysza, głosuje na niego. Przyjdzie II tura, będziemy rozmawiali i będziemy otwarci – zapewnił.

– Na koniec jedną rzecz wam powiem. Wszystkim świniom, które łączą Biedronia z Dudą w jakikolwiek sposób w ciągu ostatniego tygodnia – w tym momencie potępiam was i nazywam tak, jak powinienem was nazwać. Różne rzeczy mogą się Lewicy zdarzyć. Raz byliśmy głupi, raz byliśmy mądrzy. Ale nigdy ni byliśmy przy Kaczyńskim i nie byliśmy przy Dudzie – mówił szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej.