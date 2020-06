Sztabowcy PiS krytykują program Trzaskowskiego. „Znaleźliśmy mnóstwo błędów”

Program Rafała Trzaskowskiego pojawił się w sieci niecałe 56 godzin przed początkiem głosowania w wyborach prezydenckich. „Na napisanie programu, tak jak np. na zebranie podpisów, miałem najmniej czasu ze wszystkich kandydatów. Prezentowałem pomysły etapami. Teraz wszystkie znajdziecie w jednym miejscu” – napisał Trzaskowski na Twitterze.

W trakcie konferencji prasowej program Rafała Trzaskowskiego skrytykowali politycy PiS. – Nie ma w nim ani jednego zdania na temat trzynastej i czternastej emerytury. Jak ważny jest to program, wszyscy wiemy. Ile milionów emerytów z niego skorzystało, wszyscy wiemy. Niestety, nie ma żadnej deklaracji o chęci podtrzymywania tego programu. Nie wyobrażam sobie, żeby go likwidować, a w programie Rafała Trzaskowskiego nie ma zdania na ten temat – komentował Waldemar Buda.

Według Adama Bielana program kandydata PO został ujawniony w ostatniej chwili po to, żeby eksperci nie mogli pokazać, ile błędów merytorycznych się w nim znajduje. – Rafał Trzaskowski nie miał nawet odwagi zaprezentować tego programu na konferencji prasowej, żeby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. My w ciągu zaledwie kilkunastu godzin znaleźliśmy mnóstwo błędów, niedoróbek, rzeczy, których nie ma w programie, a powinny naszym zdaniem się znaleźć – podkreślił rzecznik sztabu Andrzeja Dudy.

„Jedyne, czym Trzaskowski zasłynął w stolicy to ideologiczne projekty i awarie”

Olga Semeniuk dodała, że jej ocenie program prezydenta Warszawy jest stekiem pustych obietnic a symbolem niespełnionych obietnic w Warszawie są, nawet 3-krotne, podwyżki za wywóz śmieci. – Jedyne, czym Trzaskowski zasłynął w stolicy to ideologiczne projekty i awarie, z którymi mamy do czynienia i z którymi mierzymy się do dziś. Jednak w tym temacie również nie potrafi zająć stanowiska – wyjaśniła.

Jednocześnie sztabowcy urzędującego prezydenta pochwalili jego program. – Program Andrzeja Dudy to nie są słowa. To są czyny. Prezydentura Andrzeja Dudy to nie jest tylko dobra zmiana. To jest realna zmiana. Wszystkie programy społeczne, które zostały zrealizowane, to wszystko udało się zrealizować dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie i dzięki temu, że udało się ograniczyć, zablokować wypływ 50 mld rocznie złodziejskich faktur VAT – mówił podczas konferencji prasowej Jak Kanthak.

