Święto demokracji w cieniu epidemii. Co należy zabrać do lokalu wyborczego? Jak się w nim zachować?

Wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone już w najbliższą niedzielę 28 czerwca. Jeżeli żaden z 11 startujących kandydatów nie zdobędzie 50 proc. głosów, będzie konieczne przeprowadzenie drugiej tury wyborów, która została zaplanowana na 12 lipca.

Środki ostrożności

Ministerstwo Zdrowia w informacji przekazanej Polskiej Agencji Prasowej przypomniało, że podczas wyborów prezydenckich należy pamiętać o środkach ostrożności, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Należy zachowywać dwumetrowy dystans oraz zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży, maseczki lub przyłbicy. Jednocześnie resort zdrowia i sanepid przypomina, że z tego obowiązku zwolnione są osoby, które nie mogą tego robić z przyczyn zdrowotnych.

Dezynfekcja w lokalach wyborczych

MZ i GIS wskazują, że przy wejściu do lokalu w widocznym miejscu zostaną umieszczone płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, aby wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać, rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do postawionego przed lokalem wyborczym kosza na śmieci.

Ile osób może przebywać w lokalu wyborczym?

W lokalu wyborczym może znajdować się nie więcej niż jedna osoba na 4 mkw. (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych). MZ i GiS informują także, że na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, aby można było zidentyfikować wyborcę.

Czytaj także:

Od kiedy obowiązuje cisza wyborcza? Nawet milion złotych kary za jej złamanie