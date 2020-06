Jarosław Gowin: Wygrana Trzaskowskiego nie będzie katastrofą

Jarosław Gowin został w Onecie zapytany o to, jaka przyszłość polityczna czeka Polskę po ewentualnej wygranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. – Będzie nam trudniej wyprowadzać Polskę z kryzysu gospodarczego, walczyć z epidemią i realizować poszczególne elementy programowe obozu Zjednoczonej Prawicy, ale nie będzie żadnej katastrofy – ocenił lider Porozumienia. – Nie należy patrzeć na te wybory jak na starcie dobra ze złem. To normalny mechanizm demokratycznych wyborów i każdy werdykt Polaków trzeba uszanować – dodał.

„Doprowadziłem do tego”

Prowadząca rozmowę zasugerowała, że politycy opozycji „zerkają z nadzieją” na Gowina oczekując, że po wygranej Trzaskowskiego uda się odwrócić sytuację w Sejmie i za sprawą posłów Porozumienia doprowadzić do wcześniejszych wyborów. – Trudno mi wyobrazić sobie siebie jako partnera do współpracy z Włodzimierzem Czarzastym czy Adrianem Zandbergiem – stwierdził. Polityk wyraził również wiarę w to, że do 2023 roku będą trwały rządy Zjednoczonej Prawicy. – Każdy inny układ rządowy będzie skazywał Polskę na chaos – ocenił.

Na sugestię, że politycy PiS-u obwiniają Gowina za przeniesienie wyborów i słabnące notowania Dudy, lider Porozumienia podkreślił, że jego obowiązkiem było doprowadzenie do uczciwych wyborów. – I doprowadziłem do tego. Co będzie po 12 lipca, zobaczymy. Chyba pokazałem wszystkim, że łatwo nie schodzę z drogi i na miejscu opozycji nie liczyłbym, że uda im się przekonać mnie do jakiejkolwiek wolty. A na miejscu tych polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy są wobec moich działań krytycznie nastawieni, nie liczyłbym że zmienię podejście – podsumował.

