Hołownia: Wejdę do II tury wyborów, mam szansę uzyskać ponad 20 proc. głosów

Do zakończenia kampanii i ciszy wyborczej pozostało zaledwie kilka godzin. Większość kandydatów kontynuuje objazd po kraje. Co ciekawe, zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Robert Biedroń, Szymon Hołownia oraz Krzysztof Bosak zdecydowali się w ostatnim dniu kampanii wyborczej odwiedzić Warszawę.

Szymon Hołownia pojawił się również w innym dużym mieście – Łodzi. – Wierzę, że wejdziemy do drugiej tury i że w drugiej turze stanie się to, co dawno stać się już w Polsce powinno, a więc uda mi się zakończyć prezydenturę obecnego prezydenta i otworzyć Polskę na zupełnie nowy rozdział – powiedział kandydat. Pytany o to, komu ewentualnie przekazałby swoje poparcie w drugiej turze, publicysta zastanawiał się, dlaczego nikt nie pyta o to Rafała Trzaskowskiego czy Andrzeja Dudy. – To obywatele 28 czerwca wybiorą swoich kandydatów, a nie sondażownie lub warszawscy publicyści. Ze wszystkich danych, które mam i ze wszystkich sygnałów, które mam widzę, że możemy uzyskać bardzo dobry wynik, powyżej 20 procent i wynik na tyle dobry, żebyśmy minęli się, pewnie bliskimi wartościami z kandydatem PO, i weszli do drugiej tury – stwierdził Hołownia.

„Jesteśmy świadkami nowego początku”

Na wiecu w Warszawie pojawiła się także żona kandydata. – Stoję tutaj dzisiaj przed wami jako żona, żona kandydata na prezydenta, żona człowieka, który jest uczciwy, który jest mądry, który troszczy się o swoją rodzinę. Człowieka, który patrzy na nas wszystkich nie przez pryzmat tego jacy jesteśmy, skąd pochodzimy czy jakie mamy przekonania, ale człowieka każdego, bo jesteśmy ważni – powiedziała Urszula Brzezińska-Hołownia. – Stoję tutaj przed wami jako osoba, która stała i stoi na straży naszego państwa, tak jak wy wszyscy. Bo wy wszyscy dbacie o to, żeby było nam dobrze, dbacie o swoje rodziny i to jak się zaangażowaliście w kampanię Szymona pokazuje, że po pierwsze chcecie, że warto. Stoję tutaj przed wami jako obywatelka. Obywatelka, która w niedzielę pójdzie na wybory i odda swój głos na Szymona. I mam nadzieję, że wy wszyscy oddacie na niego głos. Bo jeżeli chcemy czegoś nowego, to musimy wybrać kogoś nowego. Jestem przekonana, że właśnie tutaj, w tej chwili i właśnie dzięki wam, jesteśmy świadkami nowego początku – podsumowała.