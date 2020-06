Hołownia o drugiej turze: Byłbym kandydatem trudniejszym do rozjechania

Przedwyborcze sondaże największe szanse na wejście do drugiej tury dają Andrzejowi Dudzie i Rafałowi Trzaskowskiemu. Szymon Hołownia nie traci jednak nadziei, że to on powalczy o fotel prezydenta. W „Kropce nad i” bezpartyjny kandydat mówił m.in. o mankamentach swoich konkurentów.