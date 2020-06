Biedroń liczy na wejście do drugiej tury. „Nie jestem elitarny”

Podczas rozmowy na antenie TVN24 Robert Biedroń został zapytany o to, czy jest już zmęczony kampanią wyborczą. W odpowiedzi kandydat Lewicy stwierdził, że „dopiero się rozkręca”. – Liczę na to, że będę miał szansę w drugiej turze. Wszystko jest w państwa rękach. Energii mam bardzo dużo. Chciałbym i poproszę o jeszcze – zaapelował. Zwrócił się również do osób, których poglądy są bliskie tym wyznawanym przez byłego prezydenta Słupska. – Każdy, kto chce Polski świeckiej i równej, gdzie budujemy mieszkania z niskim czynszem, walczymy o dobre powietrze, prawa zwierząt, wspieramy likwidację umów śmieciowych, godne płace i emerytury, powinien w najbliższą niedzielę zagłosować na kandydata Lewicy i pokornie proszę o głos – mówił.

Biedroń ocenił, że wybory są chwilą, kiedy „można pokazać, ile waży głos ludzi wierzących w postęp, pokój, otwartość i tolerancję” . – Takich ludzi w Polsce są miliony. Skorzystajmy z tej szansy. Będziemy mieli drugą turę, aby wybierać mniejsze zło – ocenił. Kandydat Lewicy zadeklarował również, że zna „Polskę zwykłego człowieka”. – Nie jestem lwem salonowym z cygarem i winem. Nie jestem pupilkiem warszawskiego salonu, nie trafiam na okładki gazet, nie jestem elitarny – podkreślił. Kim w takim razie jest Biedroń? Polityk stwierdził, że jest „chłopakiem, gospodarzem, który zakasa rękawy, zbuduje chodnik, drogę, szkołę, bo wie, że jest to potrzebne i inwestuje w dobre usługi publiczne: dobry urząd, szkołę, szpital ".