Wybory 2020. W lokalach wyborczych obowiązują nowe zasady. O tym trzeba pamiętać

W niedzielę 28 czerwca w godzinach 7-21 będą otwarte lokale wyborcze. Swój głos w wyborach prezydenckich będą mogli oddać wyborcy, którzy zdecydowali się na głosowanie w formie stacjonarnej. W związku z pandemią koronawirusa, w trakcie wyborów należy stosować się do zasad ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. O czym trzeba pamiętać?

Lokal wyborczy – zasady

Konieczne jest zakrycie nosa i ust przed udaniem się do lokalu wyborczego. Można użyć maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą zakrywać nosa i ust, nie muszą tego robić. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane

Przed wejściem do lokalu powinno się skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk (w każdym lokalu znajdzie się taki płyn). Jeżeli nie zamierzamy tego zrobić, powinniśmy założyć rękawiczki jednorazowe.

(w każdym lokalu znajdzie się taki płyn). Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę.



Co z długopisami?

Ministerstwo zdrowia rekomenduje zapewnienie środka do dezynfekcji, którego będzie można użyć do zdezynfekowania długopisu. Nie ma jednak konieczności korzystania z długopisu dostarczonego przez komisję. Można przyjść do lokalu z własnym długopisem.

Limit osób w lokalu

W lokalach wyborczych będzie mogła przebywać określona liczba osób. Limit to nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych). Informacja o tym, ile osób może znajdować się w danym lokalu, powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu bądź przekazana w inny sposób. Każdy lokal powinien być wietrzony w rekmendowanych przez ministerstwo zdrowia odstępach czasu.

Jak oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Na karcie będą nazwiska 11 kandydatów oraz informacja, jak oddać głos. Obowiązuje prosta zasada: stawiamy jeden znak X w jednej kratce wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata, na którego chcemy zagłosować.

Instrukcję dotyczącą zasad w lokalach wyborczych i samego głosowania przygotowała w formie wideo Państwowa Komisja Wyborcza.