NA ŻYWO: Wybory 2020. Polacy wybierają prezydenta

W niedzielę 28 czerwca Polacy pójdą do urn, by zagłosować na swojego faworyta w wyborach prezydenckich. Będziemy śledzili dla Państwa najnowsze informacje dotyczące głosowania oraz relacjonowali doniesienia Państwowej Komisji Wyborczej. Zapraszamy do relacji NA ŻYWO we Wprost.pl.

7:34 Przed niektórymi lokalami wyborczymi już ustawiają się długie kolejki:



twitter.com 7:13 PKW wyjaśnia, czym jest cisza wyborcza:



twitter.com 7:00 Właśnie teraz oficjalnie rozpoczyna się głosowanie w kraju. Otwarto lokale wyborcze, a głos można oddawać do godz. 21. Krótko po tej godzinie poznamy pierwsze wyniki z sondaży exit poll. 6:47 Już wkrótce otwarcie lokali wyborczych w Polsce. Przypominamy, w jakich godzinach można oddawać głos:



Wybory 2020. W jakich godzinach będą otwarte lokale wyborcze? 6:41 Zapraszamy do śledzenia relacji z dnia wyborów prezydenckich. Będziemy relacjonować dla Państwa konferencje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące frekwencji oraz poinformujemy o ewentualnych zakłóceniach w głosowaniu. Cisza wyborcza Przypomnijmy, na 24 godziny przed otwarciem lokali wyborczych rozpoczęła się cisza wyborcza, która potrwa aż do zakończenia głosowania. Jeżeli w wyniku nadzwyczajnych okoliczności którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podejmie uchwałę o przedłużeniu głosowania, to automatycznie w całym kraju zostanie wydłużone obowiązywanie ciszy wyborczej. Co jest zabronione? Podczas ciszy wyborczej kategorycznie nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Oznacza to zakaz zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień czy rozpowszechniania materiałów wyborczych. Nie oznacza to jednak, że z ulic znikną banery i plakaty, a wszystkie rozdane wcześniej ulotki trafią do kosza. Cisza wyborcza oznacza zakaz prowadzenia określonych działań od rozpoczęcia jej trwania. Cisza wyborcza w internecie. Co można robić na Facebooku? Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie, m.in. w mediach społecznościowych jak Facebook, Twitter czy Instagram. W trakcie jej obowiązywania nie możemy zakładać grup, wydarzeń czy stron kampanii i kandydatów. Nie możemy także wyrażać w komentarzach stronniczych opinii na temat osób startujących w wyborach. Zakazane jest także udostępnianie zdjęć, faktów czy dokumentów, które mogłyby być sugestywne dla innych i wpływać na wynik głosowania. Nie można także publikować nieoficjalnych sondaży przedwyborczych czy przeprowadzanych w trakcie głosowania. W sieci obowiązują podobne zasady, jak w przypadku agitacji prowadzonych w „realu”. Nie trzeba usuwać stworzonych wcześniej materiałów związanych z wyborami. Zakaz dotyczy jedynie publikowania nowych. Jakie kary? Naruszenie ciszy wyborczej traktowane jest jako wykroczenie zagrożone karą grzywny. Standardowo wynosi ona od 20 do 5000 zł. W przypadku opublikowania nieoficjalnych wyników sondaży w trakcie jej trwania, grzywna może wynieść od 500 tys. zł do 1 mln zł. Czytaj także:

