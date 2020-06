NA ŻYWO: Wybory 2020. Polacy wybierają prezydenta

10:21 Koniec pierwszej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej. Następna zaplanowana jest na godz. 13:30. Wtedy też poznamy pierwsze informacje dotyczącej frekwencji. 10:20 PKW nie ma jeszcze informacji na temat tego, czy wyborcy stosują się do zaleceń dotyczących zakrywania ust i nosa w lokalu wyborczym. 10:18 Członkowie komisji poinformowali, że jeden z lokali wyborczych był sprawdzany pod kątem pirotechnicznym. Policja nie przekazała jednak nazwy miejscowości, w której ta sytuacja miała miejsce. 10:17 Dziennikarze pytają o to, dlaczego są tak długie kolejki przed lokalami wyborczymi. Przewodniczący PKW wskazuje na sytuację epidemiologiczną oraz warunki pogodowe - część osób woli oddać głos rano, by uniknąć upałów panujących w późniejszych godzinach. - Póki co zanosi się na wysoką frekwencję - stwierdził Marciniak. 10:16 Marciniak przypomina, że należy postawić "krzyżyk" przy nazwisku wyłącznie jednego kandydata. Wtedy oddany głos jest ważny. Pasjonaci tworzenia dopisków i rysunków na kart do głosowania mogą być spokojni - jeśli postawią x wyłącznie w jednej kratce, ich głos i tak będzie ważny. 10:13 Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że osoby głosujące korespondencyjnie i oddające dzisiaj pakiety mogą je dostarczyć komisji, bez konieczności stania w kolejce. Przypominamy, taki pakiet należy dostarczyć osobiście, a nie wrzucać do urny. 10:11 Pietrzak poinformowała o dwóch przypadkach z Jeleniej Góry i Słupska, gdzie z powodu zniszczeń po nawałnicach przeniesiono lokale wyborcze. 10:11 Magdalena Pietrzak odpowiada na pytania o sytuację na Podkarpaciu. Przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego przypomniała, że niektóre lokale uległy podtopieniu, przez co konieczne było ich przeniesienie. W tych budynkach, w których zabrakło prądu, dostarczono generatory. 10:10 Marciniak przekazał z kolei, że wszystkie lokale otwarto bez zakłóceń. Są jednak już pierwsze przypadki nietrzeźwych członków komisji - tak zdarzyło się w przypadku przewodniczącego komisji z Torunia. 10:08 Sych przypomniał o incydencie, o którym informowaliśmy wczoraj na Wprost.pl. Przypomnijmy, strażnicy miejscy w Wałbrzychu zdejmowali plakaty kandydatów na prezydenta. Policja znalazła w garażu Straży Miejskiej 39 plakatów wyborczych. Rozpoczęto dochodzenie w sprawie wspomnianych funkcjonariuszy. 10:08 - 6270 policjantów zaangażowano w działania związane z wyborami - przekazał Sych. Dodał, że 26 czerwca w miejscowości Jedwabno w powiecie szczecińskim w czasie rozwieszania plakatów wyborczych osoba zamieszczająca te materiały została napadnięta i pobita. Trwa postępowanie w tej sprawie. 10:07 Zastępca przewodniczącego Wojciech Sych przekazał informacje na temat incydentów. Odnotowano 93 uszkodzeń ogłoszeń wyborczych, 28 przypadków naruszenia ciszy wyborczej, 12 niedozwolonego umieszczania plakatów. Stwierdzono także jedno udostępnienie karty do głosowania osobie nieuprawnionej do udziału w wyborach. Łącznie potwierdzono 159 wykroczeń. 10:05 Marciniak zaapelował do członków komisji, by nie stosowali zbyt daleko idących środków ostrożności. Chodzi o swego rodzaju nadgorliwość. 10:04 Przewodniczący PKW przypomniał, że w lokalu wyborczym może przebywać jedna osoba na 4 m kw. powierzchni, z wyłączeniem członków komisji czy mężów zaufania. 10:03 Marciniak zaznaczył, że pandemia nie jest zależna od komisji wyborczych, a przez sytuację epidemiologiczną oddawanie głosu trwa dłużej. 10:03 Głos zabiera przewodniczący PKW, Sylwester Marciniak. - O godz. 7 zostały otwarte lokale obwodowych komisji wyborczych, w skali kraju około 25 tysięcy - przekazał. 10:01 Rozpoczyna się konferencja PKW. 9:48 Już niedługo, bo o godz. 10 rozpocznie się pierwsza z zaplanowanych na dzisiaj konferencji PKW. Będziemy ją dla Państwa relacjonować na żywo. 9:35 Ważna informacja dla osób, które głosują korespondencyjnie:



Nie wszyscy mogą wrzucić swój głos do urny. Ci wyborcy muszą o tym pamiętać 9:26 Tak prezentuje się kolejka na warszawskim Natolinie:



twitter.com 9:14 Posłanka informuje o kolejce przed kolejnym lokalem wyborczym:



twitter.com 9:03 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała rozpiskę dzisiejszych konferencji prasowych. Przekazywane tam informacje będziemy na bieżąco relacjonować:



godz. 10.00 - o rozpoczęciu i przebiegu głosowania,

godz. 13.30 - o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania,

godz. 18.30 - o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania,

godz. 22.00 - o zakończeniu głosowania. 8:54 Reporter RMF FM donosi, że przed jego lokalem trzeba czekać około godzinę:



twitter.com 8:50 Kolejki przed lokalami wskazują na to, że możemy spodziewać się wysokiej frekwencji. Ci, którzy jeszcze nie zdecydowali się na udział w głosowaniu, są zachęcani przez internautów:



twitter.com 8:35 Tak wygląda karta do głosowania:



twitter.com 8:24 Przypominamy, ze w lokalu wyborczym trzeba mieć zasłonięte usta i nos. Ta internautka dostosowała się do wspomnianych zasad:



twitter.com 8:05 Kolejki przed lokalami wyborczymi odnotowano m.in. w Warszawie:



twitter.com 7:51 Życie w trakcie pandemii koronawirusa przyzwyczaiło nas do pewnych nawyków. Jednym z nich jest noszenie maseczek w określonych miejscach. Czy w trakcie głosowania w wyborach prezydenckich w niedzielę 28 czerwca obowiązuje konieczność zasłaniania nosa i ust?



Wybory prezydenckie 2020. Czy trzeba mieć maseczkę? 7:34 Przed niektórymi lokalami wyborczymi już ustawiają się długie kolejki:



twitter.com 7:13 PKW wyjaśnia, czym jest cisza wyborcza:



twitter.com 7:00 Właśnie teraz oficjalnie rozpoczyna się głosowanie w kraju. Otwarto lokale wyborcze, a głos można oddawać do godz. 21. Krótko po tej godzinie poznamy pierwsze wyniki z sondaży exit poll. 6:47 Już wkrótce otwarcie lokali wyborczych w Polsce. Przypominamy, w jakich godzinach można oddawać głos:



Wybory 2020. W jakich godzinach będą otwarte lokale wyborcze? 6:41 Zapraszamy do śledzenia relacji z dnia wyborów prezydenckich. Będziemy relacjonować dla Państwa konferencje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące frekwencji oraz poinformujemy o ewentualnych zakłóceniach w głosowaniu.

Cisza wyborcza

Przypomnijmy, na 24 godziny przed otwarciem lokali wyborczych rozpoczęła się cisza wyborcza, która potrwa aż do zakończenia głosowania. Jeżeli w wyniku nadzwyczajnych okoliczności którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podejmie uchwałę o przedłużeniu głosowania, to automatycznie w całym kraju zostanie wydłużone obowiązywanie ciszy wyborczej.

Co jest zabronione?

Podczas ciszy wyborczej kategorycznie nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Oznacza to zakaz zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień czy rozpowszechniania materiałów wyborczych. Nie oznacza to jednak, że z ulic znikną banery i plakaty, a wszystkie rozdane wcześniej ulotki trafią do kosza. Cisza wyborcza oznacza zakaz prowadzenia określonych działań od rozpoczęcia jej trwania.

Cisza wyborcza w internecie. Co można robić na Facebooku?

Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie, m.in. w mediach społecznościowych jak Facebook, Twitter czy Instagram. W trakcie jej obowiązywania nie możemy zakładać grup, wydarzeń czy stron kampanii i kandydatów. Nie możemy także wyrażać w komentarzach stronniczych opinii na temat osób startujących w wyborach. Zakazane jest także udostępnianie zdjęć, faktów czy dokumentów, które mogłyby być sugestywne dla innych i wpływać na wynik głosowania. Nie można także publikować nieoficjalnych sondaży przedwyborczych czy przeprowadzanych w trakcie głosowania. W sieci obowiązują podobne zasady, jak w przypadku agitacji prowadzonych w „realu”. Nie trzeba usuwać stworzonych wcześniej materiałów związanych z wyborami. Zakaz dotyczy jedynie publikowania nowych.

Jakie kary?

Naruszenie ciszy wyborczej traktowane jest jako wykroczenie zagrożone karą grzywny. Standardowo wynosi ona od 20 do 5000 zł. W przypadku opublikowania nieoficjalnych wyników sondaży w trakcie jej trwania, grzywna może wynieść od 500 tys. zł do 1 mln zł.

Czytaj także:

Strażnicy miejscy zrywali plakaty kandydata? „Robili to na polecenie przełożonych”