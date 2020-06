Rekordowa frekwencja do godz. 12. PKW podała oficjalne dane

Przewodniczący PKW podczas konferencji prasowej przekazał dane z godz. 12. Przypomniał przy tym, że liczba osób uprawnionych do głosowania w wyborach wyniosła 29 526 533 osoby. Wydano 7 109 803 kart do głosowania, co stanowi 24,08 proc. frekwencji. Sylwester Marciniak podał również szczegółowe informacje dotyczące konkretnych województw. Wynika z nich, że najwyższą frekwencję odnotowano na Mazowszu - 26,36 proc. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajęło województwo małopolskie (25,32 proc.) a trzecie woj. podlaskie (25,16 proc.).

Najniższą frekwencję do godz. 12 potwierdzono z kolei w woj. opolskim. Tam do urn poszło 20,6 proc. osób uprawnionych do głosowania. Przed ostatnie miejsce pod tym względem zajęło woj. świętokrzyskie (22,13 proc.), a woj. lubuskie z wynikiem 22,65 proc. było kolejnym regionem z najniższą frekwencją.

Czytaj także:

Politycy już zagłosowali. Przy urnach pojawili się m.in. kandydaci na prezydenta