Kuba Wojewódzki głosował z Robertem Makłowiczem, a inni? Zobaczcie zdjęcia gwiazd z wyborów

Kuba Wojewódzki z Robertem Makłowiczem w Splicie, Joanna Koroniewska z Maciejem Dowborem czy Paweł Deląg w Warszawie. Znane osoby chwalą się w mediach społecznościowych udziałem w wyborach. Wiele z nich na głosowanie zabrało swoje rodziny. Nie zabrakło obowiązkowych maseczek czy przyłbic. Michał Żebrowski i Andrzej Chyra ostrzegali przed kolejkami. Ten drugi znalazł nawet na czekanie osobliwy, choć zapewne wygodny patent.

Zasady głosowania

A my przypominamy, że głosowanie w wyborach prezydenckich trwa w niedzielę do godziny 21. Do lokalu wyborczego poza dowodem osobistym należy zabrać coś do zasłonięcia nosa i ust. Przed wejściem obowiązkowe jest zdezynfekowanie rąk bądź założenie rękawiczek. Można zabrać ze sobą długopis, jeśli nie chcemy korzystać z ogólnie dostępnych. W środku należy zachowywać odpowiedni dystans do innych osób. Na karcie należy postawić X wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata.

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów poznamy około godziny 21. Zapraszamy na relację do Wprost.pl!