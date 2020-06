Rekordowa frekwencja w wyborach prezydenckich! Są najnowsze dane PKW

Trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała najnowsze dane o frekwencji na godzinę 17. Jak się okazuje, do urn poszła do tej pory rekordowa liczba wyborców – 47,89 proc. uprawnionych do głosowania. W wyborach prezydenckich w 2015 r. frekwencja na godzinę 17 wynosiła 34,41 proc. a ostatecznie wyniosła 48,96 proc. Natomiast w 2010 r. o tej samej porze do urn wyborczych poszło 41,57 proc. Polaków. Najwyższa frekwencja jest w województwach: mazowieckim (51,17 proc.), małopolskim (50,27 proc.) oraz podkarpackim (49,19 proc.). Najmniejsze zainteresowanie udziałem w wyborach prezydenckich jest w województwach: kujawsko-pomorskim (45,51 proc.), opolskim (42,32 proc.). oraz warmińsko-mazurskim (43,06 proc.).

Spośród dużych miast najwięcej osób zagłosowało w Warszawie (54,76 proc.), Poznaniu (53,21 proc.) oraz Zielonej Górze (53,04 proc.) a najmniej w Łodzi (48,45 proc.) oraz Gdańsku (47,63 proc.). W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej – 73,54 proc.; a najmniej w gminie Kolonowice – 31,21 proc.

Co z incydentami podczas głosowania?

Według danych na godz. 14 odnotowano 242 przestępstwa i wykroczenia związane z wyborami. PKW przekazała również, że pojawiające się wcześniej informacje o śmierci wyborcy w lokalu okazały się nieprawdziwe. Mężczyzna zasłabł i został przewieziony do szpitala. – Biorąc pod uwagę wysokie temperatury i utrzymujące się w niektórych miejscach kolejki do lokali wskazane jest, by wyborcy brali ze sobą butelki z wodą – mówił szef PKW Sylwester Marciniak.