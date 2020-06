Wybory prezydenckie 2020. Rekordowa frekwencja. Przodują trzy województwa

Do godziny 17 w stałych obwodach do głosowania wydano 14 166 725 kart na 29 582 843 uprawnionych osób. Oznacza to, że frekwencja do godziny 17 wyniosła 47,89 procent. Dla porównania – w 2015 o godz. 17 frekwencja wynosiła 34,41 proc. Ostatecznie przed pięcioma laty frekwencja zamknęła się na 48,96.

Najwyższa frekwencja na godz. 17 odnotowana została w woj. mazowieckim – 51,17 procent, małpolskie – 50,27 proc. i podkarpackim – 49,19 procent. Najmniejszą frekwencja do godz. 17 zanotowano w woj. warmińsko-mazurskim (43,06 proc.), opolskim (42,32 proc.) i kujawsko-pomorskim (45,51 proc.).

Przypomnijmy, że lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7-21, a tuż po ich zamknięciu i zakończeniu ciszy wyborczej poznamy wyniki sondażu exit poll.

Kwadrans wcześniej rozpoczniemy wieczór wyborczy we Wprost.pl. Na żywo będziemy relacjonować dla państwa pierwsze wyniki i przyjrzymy się reakcjom kandydatów. Nie zabraknie relacji ze sztabów, komentarzy ekspertów i opinii publicystów „Wprost”. Wyborczą tematykę kontynuować będziemy w poniedziałek od rana. Bądźcie z nami podczas wyborów prezydenckich 2020!

Czytaj także:

Wybory 2020. Do której można głosować?