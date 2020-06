Wybory 2020 w Warszawie. Jak wygląda frekwencja w poszczególnych dzielnicach?

W niedzielę 28 czerwca Polacy wybierają prezydenta. Wybory cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jak się okazuje, do urn poszła do tej pory rekordowa liczba wyborców. PKW przekazało, że do godziny 17 było to 47,89 proc. uprawnionych do głosowania. Spośród dużych miast najwięcej osób zagłosowało w Warszawie - do godziny 17 54,76 proc. a więc 754 083 z 1 377 104 uprawnionych do głosowania.

Wybory 2020 - jak głosowano w dzielnicach Warszawy?

Najwyższa frekwencja na godzinę 17 była w Wilanowie (61,15 proc.), na Ursynowie (59,92 proc.) oraz w Wawrze (59,52 proc.). Najmniejsze zainteresowanie wyborami odnotowano na Pradze-Północ (50,14 proc.), Targówku (50,19 proc.) oraz w Śródmieściu (50,47 proc.)

Wybory 2020 - jak głosowano w województwach?

Najwyższa frekwencja jest w województwach: mazowieckim (51,17 proc.), małopolskim (50,27 proc.) oraz podkarpackim (49,19 proc.). Najmniejsze zainteresowanie udziałem w wyborach prezydenckich jest w województwach: kujawsko-pomorskim (45,51 proc.), opolskim (42,32 proc.). oraz warmińsko-mazurskim (43,06 proc.).