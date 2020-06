Mężczyzna napił się płynu do dezynfekcji. Pracownik TVP kpi ze staruszka: Tak „rączek” nie dezynfekujemy

„Panie i Panowie! Przed Państwem mistrz drugiego planu z dzisiejszego poranka w TVP Info. Tak »rączek« nie dezynfekujemy. Zapamiętajcie to” - napisał Paweł Baran z redakcji TVP Sport. Dla podkreślenia własnego rozbawienia, dołączył roześmiane emoji. Dla zyskania zasięgów, hasztagi: #wybory2020 oraz #WyboryPrezydenckie2020.

Na nagraniu rzeczywiście widać, jak mężczyzna w podeszłym wieku próbuje odkręcić pojemnik z płynem do dezynfekcji, a w końcu bierze go do ust. Na miejscu jest z nim jeszcze kobieta, która interweniuje i odciąga staruszka od stolika z substancją odkażającą.

Choć wielu internautów powyższą scenkę potraktowało z humorem, część zwraca uwagę na istotne szczegóły nagrania. W komentarzach podkreśla się, że chodzi o starszą, być może schorowaną i niekontrolującą swoich zachowań osobę.