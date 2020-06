Wybory prezydenckie 2020. Do której godziny można głosować?

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 28 czerwca od 7:00 do 21:00. W wielu miejscach przed lokalami tworzą się duże kolejki. Co warto wiedzieć, swój głos będą mogły oddać osoby, które do godz. 21 ustawią się w kolejce do głosowania. Gdy wybije godzina planowego zamknięcia lokali, na końcu kolejki stanie członek komisji wyborczej, by nie dochodziły do niej kolejne osoby. Wszyscy, którzy czekali przed 21, wejdą do komisji i oddadzą głos. Godziny głosowania zostaną przedłużone o ten czas.

Jak oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Na karcie będą nazwiska 11 kandydatów oraz informacja, jak oddać głos. Obowiązuje prosta zasada: stawiamy jeden znak X w jednej kratce wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata, na którego chcemy zagłosować.

Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów?

Po godzinie 22.00 zaplanowana jest konferencja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca zakończenia głosowania. Według planu udostępnionego przez PKW, pierwsza konferencja dotycząca nieoficjalnych cząstkowych wyników głosowania ma odbyć się w poniedziałek o godzinie 10. Kolejne cząstkowe wyniki głosowania będą podawane w godzinach: 13.30, 18.30 i 22.00. PKW zastrzega, że w razie potrzeb możliwe jest organizowanie dodatkowych konferencji.