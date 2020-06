Wybory prezydenckie 2020. Są wstępne wyniki wyborów, będzie II tura!

Z sondażu exit poll wynika, że Andrzej Duda zdobył 41,8 procent głosów. Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski z rezultatem 30,4 procent. Trzeci rezultat uzyskał Szymon Hołownia, na którego głos oddało 13,3 procent wyborców. Krzysztof Bosak zdobył 7,4 procent głosów, Robert Biedroń 2,9 procent, a Władysław Kosianiak-Kamysz 2,6.

Marek Jakubiak zanotował 0,5 proc. poparcia, Paweł Tanajno 0,3 proc, Waldemar Witkowski 0,3 proc, Stanisław Żółtek 0,3 proc., a Mirosław Piotrowski 0,2 procent głosów.

Sondaż exit poll został przeprowadzony przez pracownię IPSOS na zlecenie telewizji TVP, TVN i Polsat.

Pandemia i rekord frekwencji

Wybory 28 czerwca odbywały się w szczególnych warunkach. W związku z pandemią koronawirusa wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego, a w lokalach wyborców czekały zaostrzone przepisy sanitarne. Na ostateczny wynik wyborczy złożą się głosy oddane stacjonarnie i listownie. Pakiety wyborcze do głosowania korespondencyjnego w Polsce pobrało około 118 tys. osób. Do tego dojdą głosy Polaków z zagranicy, gdzie w wielu krajach również głosowano korespondencyjnie.

Mimo pandemii, nie zawiodła frekwencja. Już w południe wiadomo było, że Polacy tłumnie ruszyli do urn. Do godziny 12:00 frekwencja wyniosła 24,08 procent. Tendencję potwierdziły dane, które Państwowa Komisja Wyborcza podała o godz. 18.30. Wynika z nich, że do godz. 17.00 wydano 14 166 725 kart do głosowania na 29 582 843 uprawnionych osób, co daje frekwencję 47,89 procent.

Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów?

Po godzinie 22.00 w niedzielę zaplanowana jest konferencja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca zakończenia głosowania. Według planu udostępnionego przez PKW, pierwsza konferencja dotycząca nieoficjalnych cząstkowych wyników głosowania ma odbyć się w poniedziałek o godzinie 10. Kolejne cząstkowe wyniki głosowania będą podawane w godzinach: 13.30, 18.30 i 22.00. PKW zastrzega, że w razie potrzeb możliwe jest organizowanie dodatkowych konferencji.