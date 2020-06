Kto wygrał wybory? Wyniki exit poll

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów poznaliśmy w niedzielę po godzinie 21. Z sondażu exit poll wynika, że Andrzej Duda zdobył 41,8 procent głosów. Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski z rezultatem 30,4 procent. Trzeci rezultat uzyskał Szymon Hołownia, na którego głos oddało 13,3 procent wyborców. Krzysztof Bosak zdobył 7,4 procent głosów, Robert Biedroń 2,9 procent, a Władysław Kosianiak-Kamysz 2,6.

Marek Jakubiak zanotował 0,5 proc. poparcia, Paweł Tanajno 0,3 proc, Waldemar Witkowski 0,3 proc, Stanisław Żółtek 0,3 proc., a Mirosław Piotrowski 0,2 procent głosów.

Sondaż exit poll został przeprowadzony przez pracownię IPSOS na zlecenie telewizji TVP, TVN i Polsat.

Kiedy II tura wyborów?

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez IPSOS dla TVP, TVN oraz Polsatu żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia wyższego niż 50 procent. Tym samym konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów. Zgodnie z kodeksem wyborczym zmierzy się w niej dwóch kandydatów z najwyższym poparciem - według sondażu będą to Andrzej Duda, na którego głos oddało 41,8 proc. wyborców oraz Rafał Trzaskowski, którego poparło 30,4 proc. wyborców. Kodeks wyborczy zakłada, że druga tura wyborów odbędzie się za dwa tygodnie, a więc do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę 12 lipca.

Pandemia i rekord frekwencji

Wybory 28 czerwca odbywały się w szczególnych warunkach. W związku z pandemią koronawirusa wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego, a w lokalach wyborców czekały zaostrzone przepisy sanitarne. Na ostateczny wynik wyborczy złożą się głosy oddane stacjonarnie i listownie. Pakiety wyborcze do głosowania korespondencyjnego w Polsce pobrało około 118 tys. osób. Do tego dojdą głosy Polaków z zagranicy, gdzie w wielu krajach również głosowano korespondencyjnie.

Mimo pandemii, nie zawiodła frekwencja. Już w południe wiadomo było, że Polacy tłumnie ruszyli do urn. Do godziny 12:00 frekwencja wyniosła 24,08 procent. Tendencję potwierdziły dane, które Państwowa Komisja Wyborcza podała o godz. 18.30. Wynika z nich, że do godz. 17.00 wydano 14 166 725 kart do głosowania na 29 582 843 uprawnionych osób, co daje frekwencję 47,89 procent. Według badania exit poll frekwencja wyniosła ona 62,9 proc.

