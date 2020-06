Wybory prezydenckie 2020. Jaki wynik uzyskał w wyborach Andrzej Duda?

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów poznaliśmy w niedzielę 28 czerwca po godzinie 21. Z sondażu exit poll przeprowadzonego dla TVP, TVN oraz Polsatu wynika, że Andrzej Duda zwyciężył w pierwszej turze. Urzędujący prezydent zdobył 41,8 procent głosów. Tym samym konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów. Rywalem Andrzeja Dudy będzie Rafał Trzaskowski, którego poparło 30,4 proc. wyborców. Kodeks wyborczy zakłada, że druga tura wyborów odbędzie się za dwa tygodnie, a więc do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę 12 lipca.

Andrzej Duda – kariera polityczna

Po wyborach parlamentarnych w 2005 rozpoczął współpracę z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jako doradca uczestniczył w pracach komisji parlamentarnych. Na początku 2006 roku został powołany przez Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Funkcję tę sprawował do 15 listopada 2007 roku kiedy w wyniku uchwały Sejmu wstąpił w skład Trybunału Stanu.

Mianowany 16 stycznia 2008 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego podsekretarzem stanu w Kancelarii RP, złożył dymisję ze stanowiska w lipcu 2010 roku w związku z objęciem urzędu przez Bronisława Komorowskiego. W 2010 roku uzyskał mandat radnego miasta Kraków oraz został przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Rok później startował w wyborach parlamentarnych z listy PiS w okręgu krakowskim. Otrzymał 79 981 głosów, co pozwoliło mu uzyskać mandat poselski. 27 listopada 2013 został rzecznikiem prasowym PiS. Pełnił tę funkcję do 9 stycznia 2014, kiedy został mianowany na szefa sztabu kampanii wyborczej tej partii do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 zdobył 97 996 głosów i uzyskał mandat poselski.

Andrzej Duda – prezydent RP

6 grudnia 2014 został oficjalnie zatwierdzony przez radę polityczna PiS jako kandydat partii w wyborach prezydenckich w 2015 r. W pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku otrzymał 34,76 proc. ważnych głosów. W drugiej turze 24 maja 2015 roku został wybrany na Prezydenta RP, zdobywając 51,55 proc. ważnych głosów. 6 sierpnia 2015 roku objął urząd Prezydenta RP, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. 5 lutego 2020 Andrzej Duda ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję w wyborach prezydenckich w tym samym roku. Poparcia udzieliło mu Prawo i Sprawiedliwość.