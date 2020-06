Ryszard Terlecki o wyniku Andrzeja Dudy: Mogło być lepiej

Według sondażowych wyników wyborów opracowanych przez IPSOS, Andrzej Duda zdobył 41,8 procent głosów. Jak wynik prezydenta ocenia Ryszard Terlecki? – Mogło być lepiej, mogło być tak, jak według sondaży jest na Podkarpaciu i tak myślę będzie w II turze. Ale musimy jeszcze na to poczekać i zapracować – komentował wicemarszałek Sejmu.

Pytany o to, co powiedziałby Krzysztofowi Bosakowi, żeby przekierował na prezydenta swoje poparcie, stwierdził, że przekonywałby go, że „bardzo wiele ich łączy” . – Mam nadzieję, że wyborcy Krzysztofa Bosaka pójdą zagłosować na Andrzeja Dudę i nie pozwolą zmarnować Polski – dodał.

Sondażowe wyniki wyborów

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów poznaliśmy w niedzielę po godzinie 21. Z sondażu exit poll wynika, że Andrzej Duda zdobył 41,8 procent głosów. Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski z rezultatem 30,4 procent. Trzeci rezultat uzyskał Szymon Hołownia, na którego głos oddało 13,3 procent wyborców. Krzysztof Bosak zdobył 7,4 procent głosów, Robert Biedroń 2,9 procent, a Władysław Kosianiak-Kamysz 2,6.

Marek Jakubiak zanotował 0,5 proc. poparcia, Paweł Tanajno 0,3 proc, Waldemar Witkowski 0,3 proc, Stanisław Żółtek 0,3 proc., a Mirosław Piotrowski 0,2 procent głosów.

Sondaż exit poll został przeprowadzony przez pracownię IPSOS na zlecenie telewizji TVP, TVN i Polsat.