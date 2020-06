Wybory prezydenckie 2020. Ilu Polaków poszło do urn?

Już w południe wiadomo było, że Polacy tłumnie ruszyli do urn. Do godziny 12:00 frekwencja wyniosła 24,08 procent. Tendencję potwierdziły dane, które Państwowa Komisja Wyborcza podała o godz. 18.30. Wynika z nich, że do godz. 17.00 wydano 14 166 725 kart do głosowania na 29 582 843 uprawnionych osób, co daje frekwencję 47,89 procent. Według badania exit poll przeprowadzonego przez IPSOS dla TVP, TVN oraz Polsatu frekwencja wyniosła 62,9 proc.

Wybory 2020 - jak głosowały województwa?

Według sondażu przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie TVP, TVN oraz Polsatu Andrzej Duda wygrał w 12 województwach, a Rafał Trzaskowski w 4: pomorskim (42,6 proc.), lubuskim (40,9 proc.), dolnośląskim (38,3 proc.) oraz zachodniopomorskim (38,1 proc.).

Wybory 2020 - jak głosowano na wsi?

Gdyby o wyniku wyborów decydowali mieszkańcy wsi, Andrzej Duda wygrałby w pierwszej turze uzyskując 54,7 proc. głosów. 19,8 proc. uzyskał Rafał Trzaskowski. 13,6 proc. mieszkańców wsi poparło Szymona Hołownię, 7,5 proc. Krzysztofa Bosaka a 3 proc. Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wybory 2020 - jak głosowano w największych miastach?

W największych polskich miastach zdecydowanie wygrał kandydat PO. Rafała Trzaskowskiego poparło 47,2 proc. mieszkańców miast. 24,7 proc. zagłosowało na Andrzeja Dudę a 14,1 proc. na Szymona Hołownię. Krzysztofa Bosaka poparło 5,9 proc. głosujących a Roberta Biedronia 4,7 proc.

Wybory 2020 - jak głosowały poszczególne grupy wiekowe?

Wśród wyborców w wieku 18-29 lat najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski - 23,8 proc. 23 proc. najmłodszych wyborców poparło Krzysztofa Bosaka. Szymon Hołownia mógł w tej grupie wyborców liczyć na 22,3 proc. głosów a Andrzej Duda 19,3 proc. Gdyby o wyniku wyborów decydowali jedynie najstarsi wyborcy, druga tura głosowania nie byłaby potrzebna. Urzędujący prezydent w grupie wyborców 60+ uzyskał 58,7 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego w tej grupie wiekowej głos oddało 31,3 proc. głosów a Szymon Hołownia 4,5 proc.

Wybory 2020 - kiedy druga tura?

Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał w pierwszej turze Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez IPSOS dla TVP, TVN oraz Polsatu żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia wyższego niż 50 procent. Tym samym konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów. Zgodnie z kodeksem wyborczym zmierzy się w niej dwóch kandydatów z najwyższym poparciem - według sondażu będą to Andrzej Duda, na którego głos oddało 41,8 proc. wyborców oraz Rafał Trzaskowski, którego poparło 30,4 proc. wyborców. Kodeks wyborczy zakłada, że druga tura wyborów odbędzie się za dwa tygodnie, a więc do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę 12 lipca.