Wybory 2020. Kiedy poznamy oficjalnie wyniki głosowania?

W niedzielę 28 czerwca odbyło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Już w południe wiadomo było, że Polacy tłumnie ruszyli do urn. Do godziny 12:00 frekwencja wyniosła 24,08 procent. Tendencję potwierdziły dane, które Państwowa Komisja Wyborcza podała o godz. 18.30. Wynika z nich, że do godz. 17.00 wydano 14 166 725 kart do głosowania na 29 582 843 uprawnionych osób, co daje frekwencję 47,89 procent. Według badania exit poll przeprowadzonego przez IPSOS dla TVP, TVN oraz Polsatu frekwencja wyniosła 62,9 proc.

Kiedy oficjalne wyniki wyborów?

Podczas konferencji Państwowe Komisji Wyborczej po godz. 22 w niedzielę dziennikarze pytali, kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów. – Maksymalnie, najpóźniej środa rano – ocenił Sylwester Marciniak. Szef PKW przytoczył też opinię szefowej Krajowego Biura Wyborczego, która twierdzi, że być może uda się je podać we wtorek.

Kiedy cząstkowe wyniki?

Według planu udostępnionego przez PKW, pierwsza konferencja dotycząca nieoficjalnych cząstkowych wyników głosowania ma odbyć się w poniedziałek 29 czerwca o godzinie 10. Kolejne cząstkowe wyniki głosowania będą podawane w godzinach: 13.30, 18.30 i 22.00. PKW zastrzega, że w razie potrzeb możliwe jest organizowanie dodatkowych konferencji.

Sondażowe wyniki

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów poznaliśmy w niedzielę po godzinie 21. Z sondażu exit poll wynika, że Andrzej Duda zdobył 41,8 procent głosów. Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski z rezultatem 30,4 procent. Trzeci rezultat uzyskał Szymon Hołownia, na którego głos oddało 13,3 procent wyborców. Krzysztof Bosak zdobył 7,4 procent głosów, Robert Biedroń 2,9 procent, a Władysław Kosianiak-Kamysz 2,6.

Marek Jakubiak zanotował 0,5 proc. poparcia, Paweł Tanajno 0,3 proc, Waldemar Witkowski 0,3 proc, Stanisław Żółtek 0,3 proc., a Mirosław Piotrowski 0,2 procent głosów.

Sondaż exit poll został przeprowadzony przez pracownię IPSOS na zlecenie telewizji TVP, TVN i Polsat.