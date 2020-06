Duda i Trzaskowski ruszyli w trasę. „Nie ma żadnej przerwy”, „Liczy się każda minuta”

Z sondażu exit poll IPSOS dla TVP, Polsat i TVN wynika, że Andrzej Duda w pierwszej turze wyborów zdobył 41,8 proc. głosów. Na drugiej pozycji uplasował się Rafał Trzaskowski z wynikiem 30,4 proc. Zgodnie z badaniem, to właśnie ci dwaj politycy spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich, która zostanie przeprowadzona 12 lipca.

„Nie ma żadnej przerwy”, „Liczy się każda minuta”

Tuż po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów prezydent Andrzej Duda apelował do rodaków o mobilizację. – Kochani państwo, mówię do was wszystkich – nie ma żadnej przerwy, żadnego spoczynku, prowadzimy kampanię nadal – powiedział i dodał, że zaraz po zakończeniu swojego wystąpienia jedzie na spotkanie w Strzelcach, które zgodnie z planem powinno się zacząć o 22.30.

Tempa nie zwolnił także Rafał Trzaskowski. Jak informuje Fakt24.pl, prezydent Warszawy po zakończeniu wieczoru wyborczego wsiadł do busa i pojechał do Wołomina. – Liczy się każda minuta. Nie ma czasu na odpoczynek – powiedział dziennikarzom portalu bliski współpracownik kandydata.

