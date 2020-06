Duda pogratulował Trzaskowskiemu. Zwolennicy prezydenta zareagowali w nietypowy sposób

– Gratuluję wszystkim kontrkandydatom. W szczególności gratuluję panu Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku, który prowadzi go do drugiej tury – powiedział Andrzej Duda tuż po ogłoszeniu pierwszych wyników sondażowych w niedzielę 28 czerwca. Gdy prezydent wypowiedział te słowa, na sali można było usłyszeć buczenie. Prezydent ubiegający się o reelekcję dodał wówczas, że z prezydentem Warszawy, z którym na co wskazywał sondaż exit poll IPSOS dla telewizji TVP, TVN I Polsat, zmierzy się w drugiej turze wyborów, mają „różne wizje”. – Kampania będzie się toczyła dalej – kontynuował Andrzej Duda i dodał, że wyniki wyborów zdecydują o tym, jaka Polska będzie w przyszłości.

Wybory prezydenckie 2020 – kto wygrał?

W poniedziałek 29 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 87,16 proc. obwodów głosowania. Na pierwszym miejscu uplasował się Andrzej Duda, który zdobył 45.24 procent głosów. Drugie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski z rezultatem 28,92 procent. Trzeci wynik uzyskał Szymon Hołownia, na którego głos oddało 13,69 procent wyborców.

Krzysztof Bosak zdobył 6,79 procent głosów, Władysław Kosianiak-Kamysz – 2,46 procent głosów, a Robert Biedroń – 2,12 procent. Na Stanisława Żółtka głos oddało 0,23 proc. wyborców, na Marka Jakubiaka – 0,17 proc., Pawła Tanajno – 0,14 proc., Waldemara Witkowskiego – 0,13 proc., a Mirosława Piotrowskiego – 0,11 proc.

Frekwencja po przeliczeniu danych z 23734 na 27230 obwodów głosowania wyniosła 53,29%

