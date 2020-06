Wybory prezydenckie 2020. Owsiak dziękuje Trzaskowskiemu. „Ja momentami nie wyrabiam”

Niedługo po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich, Jerzy Owsiak zwrócił się do Rafała Trzaskowskiego z gratulacjami i podziękowaniami. „ Dziękuję, że był Pan z nami podczas tej srogiej i chaotycznej drogi do wyborów. Dzięki za furę uśmiechu i dobrych oraz kulturalnych słów. Ja momentami nie wyrabiam i w słowach nie przebieram, dlatego potrafię docenić to, co płynie do moich uszu z politycznej sceny ” – przyznał szef WOŚP. „ Tak łatwo przecież nienawidzić i rozsiewać złość i upokorzenie ” – dodał.

Owsiak dziękował Trzaskowskiemu za słowa o wspólnocie i próby „złączenia nas wszystkich Polaków, choć wydaje się to niemożliwe”. „ Dzięki, że w tak krótkiej kampanii wyborczej nie próbował Pan przebrać swoich kontrkandydatów w demony i dzikie stwory, dziękuję, dziękuję że mogłem ja i miliony Polaków zobaczyć pańskich bliskich, z którymi Pan tak jak miliony Polaków, tworzy swoją codzienność dla mnie w normalny i bliski mojemu sercu sposób! ” – stwierdził szef WOŚP.

Owsika podziękował również za wyborczy wynik kandydata Koalicji Obywatelskiej. „ Dzięki za dzisiejszy wynik - kupa Narodu Panie Rafale chce budować ten kraj z myślą o sukcesie i szacunku dla nas od innych! ” – stwierdził. „ Chcę tworzyć Polskę ze wszystkimi - bez względu na orientację polityczną, religijną i seksualną. Każdy ma coś dobrego do zaoferowania i super, że z Pana ust też to usłyszałem”, a poprzez głosy na Pana - usłyszałem to też z ust milionów Polaków!” – przyznał lider WOŚP. „To super wynik Panie Rafale! ” – podkreślił na koniec.

Wyniki sondażu late poll

W poniedziałek rano stacja TVN opublikowała wyniki sondażu late poll IPSOS. W stosunku do badania exit poll swoje wyniki poprawił zwycięzca. Andrzej Duda zdobył 42,9 procent głosów (41,8 proc. w exit poll). Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski z rezultatem 30,3 procent (- 0,1 w stosunku do exit poll).

Trzeci rezultat uzyskał Szymon Hołownia, na którego głos oddało 14 procent wyborców. Krzysztof Bosak zdobył 6,9 procent głosów, Władysław Kosianiak-Kamysz 2,5 procent głosów, a Robert Biedroń 2,3 procent.

Kiedy oficjalne wyniki?

Jak informowali w niedzielę szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak oraz przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, pełne oficjalne wyniki wyborów powinniśmy poznać we wtorek wieczorem bądź najpóźniej w środę rano.

Na poniedziałek PKW zaplanowała kilka konferencji, w trakcie których podawane będą cząstkowe wyniki wyborów. Pierwsza z nich o godzinie 10 rano.

