„Trzaskowski Vision Network”. Bielan uderza w TVN i wyjaśnia, gdzie był wczoraj Kaczyński

Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy ocenił, że uzyskał on najlepszy wynik od czasów Aleksandra Kwaśniewskiego. – Pewne rzeczy się już nie zmienią – po pierwsze skala zwycięstwa Andrzeja Dudy. Najlepszy wynik od 20 lat i drugi najlepszy wynik w historii wyborów prezydenckich. I najsłabszy wynik kandydata Platformy Obywatelskiej – mówił.

Pytany o to, czy jest to wina Jarosława Gowina, że Duda nie zwyciężył w I turze, Bielan odpowiedział, że „jest to przede wszystkim wina Senatu, izby obstrukcji” . – Jeśli chodzi o zwycięstwo w 1 turze, to oczywiście mieliśmy tego rodzaju marzenia, natomiast nigdy dotąd, oprócz Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, się to nie udało – mówił i dodał, że Duda ma więcej głosów niż 5 lat temu. – To jest wynik, z którego możemy się cieszyć – podkreślił.

Według Bielana, wybory prezydenckie powinny odbyć się w maju, a nie doszło do nich ponieważ Koalicja Obywatelska chciała wymienić kandydata. Ocenił, że jak do tego doszło, to opozycja przestała się bać koronawirusa.

„Trzaskowski Vision Network”

Pytany o to, czy sztab Dudy planuje jakieś „nieczyste zagrywki” , jak w przypadku Donalda Tuska i dziadka z Wehrmachtu, Bielan odpowiedział, że tego spodziewać się można po Rafale Trzaskowskim, który „zatrudnia w ratuszu ludzi prowadzących m.in. stronę Sok z Buraka” . – Mamy zjawisko mediów tożsamościowych – ocenił Bielan i dodał, że TVN jest przez niektórych nazywany „Trzaskowski Vision Network” .

Gdzie był Kaczyński?

Bielan pytany był także o to, dlaczego na wieczorze wyborczym Andrzeja Dudy nie pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Mnie również nie było na wieczorze wyborczym. Wieczór zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Łowiczu. To było przede wszystkim spotkanie z mieszkańcami. Generalnie większość naszych polityków ciężko pracowało do końca ciszy wyborczej w swoich okręgach wyborczych – powiedział.

