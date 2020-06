Dosadny apel senatora Szejnfelda. „Dzień dobry chamska hołoto”

W sztabach Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy trwa wielka mobilizacja przez drugą turą wyborów prezydenckich, która zaplanowana jest na niedzielę 12 lipca. Według najnowszych danych z 99,77 proc. obwodów, Duda zdobył w pierwszej turze wyborów 43,67 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 30,34 proc. głosów. Na trzecim miejscu na podium znalazł się Szymon Hołownia z wynikiem 13,85 proc.

Apel do wyborców o poparcie kandydata KO na prezydenta, wystosował dziś na Twitterze Adam Szejnfeld. „Dzień dobry chamska hołoto. Czy wiecie zdradzieckie mordy, że jeśli się postaracie, to za 2 tygodnie możecie stać się suwerenem?” – napisał.