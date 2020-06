W jednej z komisji frekwencja przekroczyła 100 proc. Jak to możliwe?

Zainteresowanie pierwszą turą wyborów, które odbywały się w czasach pandemii koronawirusa, było bardzo duże. Według PKW frekwencja w całym kraju wyniosła 63,97 proc. Najwięcej osób zagłosowało w województwach: mazowieckim (67,57 proc.), małopolskim (67,22 proc.) oraz łódzkim (65,57 proc.) i pomorskim (65,55 proc.). W niektórych gminach do urn poszło nawet ponad 80 proc. uprawnionych do głosowania.

Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w komisji zlokalizowanej w Mieleńskiej Grupie Rybackiej przy ulicy Nadmorskiej w Sarbinowie frekwencja nieznacznie przekroczyła 100 proc. i wyniosła 100,18 proc. Jak do tego doszło? Jak się okazuje, komisja otrzymała 2292 karty do głosowania. 2191 osobom wydano karty, natomiast na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w innym miejscu udział w wyborach wzięły 1324 osoby. 5 osobom wysłano pakiety wyborcze. Z urny wyjęto 2200 karty do głosowania, w tym 4 z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym. Natomiast liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania wynosiła 2196.

Wybory prezydenckie 2020 - wyniki

Jak wynika z danych PKW po podliczeniu głosów z 99,77 proc. obwodów, w pierwszej turze wyborów wygrał Andrzej Duda, który uzyskał 8 412 183 głosy (43,67 proc.). Rafała Trzaskowskiego poparło 5 845 164 wyborców (30,34 proc.). To właśnie kandydaci PiS i PO zmierzą się ze sobą w drugiej turze wyborów w niedzielę 12 lipca. Według danych PKW na trzecim miejscu uplasował się Szymon Hołownia z poparciem w wysokości 13,85 proc. (2 667 655 głosów). 1 300 923 (6,75 proc.) - tylu wyborców poparło Krzysztofa Bosaka. Na Władysława Kosiniaka-Kamysza głosowało 457 092 wyborców (2,37 proc.) a na Roberta Biedronia 425 734 (2,21 proc.).