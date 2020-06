Rozenek-Majdan krytykowana za poparcie Trzaskowskiego. „Jaki kandydacik, tacy wyborcy”

Małgorzata Rozenek-Majdan, tak jak wiele innych polskich gwiazd, zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie zrobione przed lokalem wyborczym. „Trzasnęliśmy to” – napisała gwiazda TVN na swoim profilu na Instagramie. Tym samym przekazała, że zarówno ona, jak i jej mąż Radosław Majdan poparli Rafała Trzaskowskiego.

Pod postem wywołała się burzliwa dyskusja. Jedna z komentujących stwierdziła, że „jak tak będą trzaskać, to będziemy mieli rzeczpospolitą niemiecką a wszystkie firmy będą sprzedawane za granicę”. Inna komentatorka zadała celebrytce pytanie, za ile się sprzedała. Nie zabrakło także obraźliwych wpisów i uwag pod adresem Rozenek-Majdan i jej męża. „Wielka mi gwiazdeczka. Ale jaki kandydacik, tacy wyborcy. Tępa dzida z tępym, wiecznie rezerwowym kopaczem” – stwierdził internauta.

Kolejne wpisy dotyczyły edukacji seksualnej w szkołach. „Jak można urodzić dziecko i głosować za wprowadzeniem edukacji seksualnej z przyzwoleniem na dotykanie miejsc intymnych? Chyba że pani Małgosia nie czytała programu Trzaskowskiego, albo standardów edukacji seksualnej według WHO i głosowała w ciemno”; „no przynajmniej dziecko w wieku 6 lat będzie mogło legalnie uprawiać seks”; „widocznie chce pani aby Henio uczył się w szkole jak ma się masturbować, bo akurat Trzaskowski wprowadza takie rzeczy do programu” – pisały komentatorki.

„Skąd Wy bierzecie te bzdury? Powtarzane jak legendy o czarnej Wołdze” – skwitowała Rozenek-Majdan pod jednym z komentarzy.

Co mówi dokument WHO?

Internautki odniosły się do tzw. standardów edukacji seksualnej przygotowanych przez WHO, o czym wspomniano w podpisanej przez Rafała Trzaskowskiego karcie LGBT. W dokumencie stwierdzono,że edukacja seksualna człowieka rozpoczyna się w momencie narodzin i trwa całe życie. Zwrócono uwagę, że najistotniejszą rolę, zwłaszcza we wczesnym okresie rozwoju dziecka, odgrywają rodzice. Stanowią oni także wzorce pełnienia ról płciowych oraz wyrażania emocji, seksualności i czułości. Autorzy publikacji zaznaczyli, że edukacja seksualna powinna być dostosowana do wieku, stopnia rozwoju młodych osób i zdolności rozumienia, a także do kultury, z jakiej się wywodzą.