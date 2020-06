Najnowszy spot Rafała Trzaskowskiego. „Głosy tych, którzy sprzeciwiają się Polsce PiS”

O godz. 11.00 został zaprezentowany najnowszy spot Rafała Trzaskowskiego pt. „Wierzę w Polskę”. – Bardzo często pytają mnie, co jest dla mnie ważne, w co wierzę – powiedział. – Wierzę, w Polskę, która jest jedna dla wszystkich. Wierzę w Polskę równych szans. Wierzę w Polskę wolną od kłamstwa. Wierzę w Polskę, w której nie ma lepszych i gorszych, gdzie nie ma równych i równiejszych, gdzie silniejsi pomagają słabszym – wymienił polityk. Spot został zmontowany w taki sposób, że na głos prezydenta Warszawy nałożono głosy „zwykłych obywateli”. – Zbudujemy Polskę uczciwą, wolną od podziałów. Najwyższy czas zmienić Polskę i zrobimy to razem. Wygramy! – zakończył polityk.

Jak interpretować spot?

To, w jaki sposób interpretować spot wyjaśnił na konferencji prasowej Paweł Olszewski. – W naszym spocie pojawiają się głosy tych, którzy sprzeciwiają się Polsce PiS, którzy w I turze głosowali przeciw Andrzejowi Dudzie – powiedział polityk. Kamila Gasiuk-Pihowicz zachęcała z kolei do skorzystania z czynnego prawa wyborczego. – Bez względu na to, na kogo oddaliśmy głos w I turze, to jest ten czas, w którym możemy zmienić Polskę – powiedziała posłanka.