Komorowski ma radę dla Trzaskowskiego. „Powinien zdystansować się od KO”

– Między wynikiem Andrzeja Dudy a Rafała Trzaskowskiego w II turze nie będzie wielkiej różnicy – stwierdził Bronisław Komorowski, który wystąpił w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News. Zdaniem byłego prezydenta to kandydat Koalicji Obywatelskiej ma większe pole do pozyskiwania nowych zwolenników. – Prezydent, ze względu na politykę PiS-u, którą prowadzi Jarosław Kaczyński, nie ma chętnych do sojuszu. Bliskie mu ideowo środowisko narodowców wyraźnie się dystansuje – dodał.

Komorowski został zapytany o to, dlaczego jego zdaniem prezydent Warszawy uzyskał 28 czerwca mniej głosów, niż on podczas wyborów w 2010 oraz 2015 roku. Zdaniem byłej głowy państwa Trzaskowski startował z niskiego poziomu, na którym w pewnym momencie znalazła się Małgorzata Kidawa-Błońska. – Przekroczył jednak poziom sondażowy Platformy Obywatelskiej. To jego duży sukces – ocenił.

Dystansowanie się